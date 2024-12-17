Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста

Путь серебряного призера чемпионата России.

Дикиджи Владислав Максимович

Дата рождения: 22 августа 2004 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Гражданство: Россия

Рост: 178 см

Вид спорта: фигурное катание, мужское одиночное катание

Тренеры: Олег Татауров, Татьяна Петрова

Клуб: «Звездный лед»

Звание: мастер спорта России

Семейное положение: холост

Детские и юношеские годы

Владислав Дикиджи родился 22 августа 2004 года в Санкт-Петербурге. Отец Владислава, Максим Дикиджи — болгарин, а мама, Наталья Осокина — русская. Родители будущего фигуриста имеют по два высших образования в экономической и управленческой сферах. Фамилия Дикиджи имеет турецкое происхождение и переводится как «портной».

«Мою фамилию очень любят коверкать. Отношусь к этому нейтрально, нет такого, что мне это нравится или не нравится. Коверкают и коверкают, если хотят — пожалуйста. Желательно, конечно, чтобы ко мне обращались по имени, а вообще, называйте как угодно — хоть Дикий G, хоть Иждикид», — сказал Владислав в интервью Sport24 в ноябре 2023 года.

В семье Дикиджи есть младшая дочь — Валерия, которая родилась в 2010 году. Сестра Владислава тоже занимается спортом, но фигурному катанию девушка предпочла баскетбол.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурное катание

Фигурным катанием Дикиджи начал заниматься в возрасте четырех лет и в шесть дебютировал на детских соревнованиях. Мальчик тренировался в местной школе «Невский лед» под руководством Татьяны Петровой, его хореографом была Агата Смородина. В десятилетнем возрасте Владислав перешел в школу «Звездный лед» в группу Олега Татаурова, участника Олимпиады-1994 и ученика Алексея Мишина. За его хореографию отвечают Никита Михайлов и Наталья Тушинская. Первую заметную победу на юниорском уровне фигурист одержал в марте 2021 года в финале Кубка России, а затем повторил этот успех в феврале 2022-го.

Взрослая карьера Дикиджи началась в сезоне-2023/24. 19-летний юноша в ноябре выиграл два этапа «Гран-при России» — четвертый в Казани (с общей суммой 287,40 балла) и шестой в Москве (282,81). Вместе с тем Дикиджи подошел к чемпионату России-2024 в Челябинске в декабре 2023-го в качестве лидера сезона и единственного победителя двух этапов национального «Гран-при».

«У меня есть ближайшие соревнования и есть цель выступить на них хорошо. А глобально не смотрю. Сейчас мне важно попасть в сборную страны, то есть, в шестерку лучших на чемпионате России», — сказал Дикиджи в интервью «СЭ» в ноябре 2023-го. Спортсмен заметил: «Для меня на текущий момент мотивация — это сам чемпионат России. Для меня это главный старт сезона, и я понимаю, что нужно будет перед ним попахать, поработать как следует, а уже потом можно будет и вздохнуть. Постараться чего-то достичь, а затем и чуть-чуть расслабиться. Но пока настрой самый что ни на есть боевой. Так что мне хватает пока вполне внутренней конкуренции».

Дикиджи лидировал на чемпионате России после короткой программы (102,7 балла). В произвольной программе фигурист допустил единственную ошибку: во время исполнения комбинации к тройному лутцу добавил аксель, только в полтора оборота вместо двух с половиной. Остальные сложные элементы — четверные лутц и дважды сальхов (сольно и в каскаде) — были выполнены чисто, поэтому судьбу золота решила одна помарка. Владислав с результатом 191,04 уступил в произвольной программе Евгению Семененко (193,56) и Петру Гуменнику (200,58). При этом по сумме баллов (293,74) он опередил Гумменика (292,42) и уступил один балл и одну сотую Семененко (294,75).

«В техническом плане достаточно хорошо, хореография как обычно. Но мне кажется, что я, возможно, немножко получше стал кататься. Не знаю, чувствую это душой. Честно говоря, обиды, что упустил золото, нет. Вообще нет сожалений об этом. Я же на тройной аксель собирался в конце, в том самом каскаде в конце выступления... И это не прикол», — сказал вице-чемпион России после проката в комментарии Sport24.

В январе 2024-го на чемпионате России по прыжкам Дикиджи стал восьмым в личном турнире и получил приз за лучший сольный прыжок. Также Владислав занял второе место в составе команды Александра Галлямова в противостоянии с командой Дмитрия Козловского. В феврале спортсмен стал третьим в мужском турнире одиночников в рамках зимней Спартакиады сильнейших (соревнования пошли в зачет финала «Гран-при России»).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В марте Дикиджи выложил видео с тренировки с приземленным четверным акселем. О желании освоить этот сложнейший элемент спортсмен говорил ранее в ноябре в интервью «СЭ». Единственным в мире фигуристом, исполнившим четверной аксель на соревнованиях, был представляющий США Илья Малинин. Вскоре Владислав поспорил с Галлямовым, что сделает прыжок в пять оборотов до конца лета.

«Мы поспорили на определенные условия, что до конца лета он прыгнет пятерной прыжок и запишет видео. Я, конечно, уже не буду ходить к нему на лед, хотя наши катки располагаются в трех-пяти километрах. Но все же я не буду давить, я верю в него и верю в то, что у него все обязательно получится. Ждите, скоро все будет», — сказал Галлямов на видео в Telegram-канале.

Дикиджи после повторения коронного прыжка Малинина с акселем в четыре с половиной оборота предпринимал попытки исполнить пятерной сальхов. Но в итоге был вынужден признать поражение в споре с Галлямовым из-за слишком высоких рисков и прекратил попытки летом 2024-го.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски неоправданны. Всему свое время», — объяснил Владислав свое решение.

Дикиджи открыл сезон-2024/25 в начале ноября победой на втором этапе «Гран-при России» в Казани. В конце осени на пятом этапе в родном Санкт-Петербурге фигурист чисто исполнил четыре четверных прыжка, в том числе лутц и флип, и набрал 200,25 балла за произвольную программу и в сумме 302,47 балла. Стабильность выступления и набор сложных элементов приводят в восторг как болельщиков, так специалистов.

«У Дикиджи профессиональный тренер, он был одним из любимых моих одиночников. Очень рада их прекрасному союзу. Конечно, этот мальчик просто рожден для того, чтобы стать большим чемпионом», — сказала осенью в комментарии ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Награды и достижения

Серебряный призер чемпионата России (2023/24)

Бронзовый призер зимней Спартакиады сильнейших и финала «Гран-при России» (2023/24)

Серебряный призер чемпионата России по прыжкам (2024)

Победитель «Гран-при России» среди юниоров (2021, 2022)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападение на Владислава Дикиджи

2 февраля 2024 года 19-летний Дикиджи подвергся нападению в вагоне петербургского метро. Нетрезвый мужчина одернул спортсмена за портфель, а когда тот встал, приставил к его горлу нож. Фигурист оттолкнул нападавшего и выбежал из вагона, в результате чего отделался испугом.

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро... Я запишу после «кружок», скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

По словам тренера фигуриста Олега Татаурова, Дикиджи во время поездки был в наушниках и мог не услышать претензий со стороны агрессора. Пресс-служба регионального главка МВД РФ также сообщала, что в этот день поступило сообщение еще от одного пассажира вагона. Гражданин заявил, что неизвестный ударил его по голове, после просьбы уступить место, и угрожал ножом.

«Все, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, много времени я там провел. День у меня был насыщенный, вечер тоже. На данный момент сказать по этой ситуации я ничего не могу, но потом обязательно поделюсь», — сообщил Владислав тем же вечером.

Вскоре, по неофициальной информации, по месту жительства был задержан работающий сервисным инженером 60-летний житель Петербурга. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Следствие требовало от суда избрать меру пресечение подозреваемому, однако суд отказал.

Владислав Дикиджи и его девушка Илона. Фото соцсети

Личная жизнь

Дикиджи на своих страницах в социальных сетях часто выкладывает романтические фотографии со своей девушкой, жительницей Санкт-Петербурга Илоной Краевой. Она также занималась фигурным катанием, но в 2016 году закочила со спортом и выбрала обучение в Высшей школе экономики.

По словам Дикиджи, его девушка ревнива. В марте 2024 года в Telegram-канале Владислава появилось видео совместного танца с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Ролик сразу стал резонансным и не мог обойти внимание Илоны.

«Ревнует ли моя девушка [к Алине]? Чуть-чуть есть такое», — признавался Дикиджи.

Спортсмен со временем отказался от ряда отвлекающих факторов и вредных увлечений, к которым отнес игру на ноутбуке и фастфуд. При этом способом перезагрузки называет сон и настольные игры, а главной мотивацией — усилившуюся любовь к фигурному катанию.

«С субботы на воскресенье хватает поспать, с родителями посидеть, во всякие настольные игры поиграть. И вот я перезагрузился — и новая неделя. Немного другое у меня мышление стало в плане спорта, жизни. Я и так любил фигурное катание, но сейчас — вообще всей душой. Честно говоря, не знаю [за счет чего это произошло]. Скорее всего, из-за того, что я повзрослел немножко, начал по-другому думать. Я раньше приходил домой — у меня есть ноутбук, и я любил очень много играть. Я понял, что вредил себе, только недавно. Я сидел, у меня статичное положение, я все стремлюсь поиграть, а для чего мне это, я не понимаю. Не нужно мне это было. Я перестал пить всякую газировку, есть еду из «Макдоналдс». Скинул пять килограммов, лучше прыжки стали. Постепенно становилось легче, легче, и появилась мотивация работать», — говорил Владислав в интервью «Чемпионату» в декабре 2023-го.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владислав при этом охотно смотрит видео на YouTube. Также фигурист увлекся съемкой роликов для TikTok.

«Могу включить YouTube, нравится развлекательный контент, например «Однажды в России». Но самый лучший отдых — это просто полежать и побыть наедине с самим собой. Полежать и не думать ни о чем», — сказал Дикиджи в интервью «СЭ». О TikTok Владислав добавил: «Мне просто нравится танцевать, нравится изучать различные танцы. Нравится, когда на меня смотрят в TikTok. Можно назвать это хобби. Сильно различаются ощущения [в прокатах на соревнованиях и съемке роликов]. В TikTok у меня много попыток. Я могу один 10-секундный ролик снимать целый час, и пока мне самому не понравится, я не буду выкладывать.С прокатом так не получится при всем желании. Только одна попытка, и, конечно, это давит, права на ошибку нет. Поэтому я немного зажимаюсь, нет должной пластики на льду. Но стараюсь работать над этим».

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