Загитову и Валиеву показывают избранным. Кто настоящие «жертвы» давки в «Лужниках»?

Подход к взаимодействию фигуристов и фанатов, возможно, стоит менять.

Субботний День московского спорта обернулся отменой фан-встреч и интервью с Александрой Трусовой, Камилой Валиевой и Алиной Загитовой — главными хедлайнерами мероприятия. Это ненормальная практика — и требующая пристального внимания СМИ и болельщиков. Ведь получается, что если вы в выходной день взяли ребенка, купили билет в Москву на праздник, то вам не гарантировано то, ради чего вы потратили время, деньги и приехали.

Понятно, что спортсмены — не роботы и не могут круглыми днями сидеть за столом и расписываться на плакатах. Этот текст в принципе лучше воспринимать не как критику, а предложение подумать. Регулярность казусов на фигурном катании действительно заставляет улучшить взаимодействие представителей одного из популярнейших видов спорта в стране с армией болельщиков. С ним что-то не так.

Особенности национальной фотоохоты

Очень часто нам говорят, что спорт существует для болельщиков. Для них играют, бегают, катаются. Но правда это лишь наполовину. Особенно в системе спорта, где ключевым является доступ к государственным деньгам и такое правило действует лишь опосредованно. Да, если государство видит, что продукт интересен зрителям, оно может ему помочь. Но также верно, что решают личные отношения условного губернатора и руководителя клуба или спортивной федерации. И ледовое шоу привезут в город вне зависимости от того, много у него зрителей или один, но он облечен властью.

Очевидно, основное место взаимодействия спортсмена и публики — непосредственно соревнования. В случае с фигуристами есть разительное отличие от других видов спорта — они появляются на них несколько раз в году, как правило в одних и тех же городах — Москве, Петербурге, Казани, Челябинске, Сочи, Самаре. В предстоящем сезоне федерация добавила Омск и Уфу, за что ей честь и хвала.

Камила Валиева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правда, есть еще шоу с более богатой географией. Но часто из-за скорости «чеса» у их участников нет времени на общение — они сразу бегут в автобус, как в случае с Александрой Трусовой в Кондопоге и Евгенией Медведевой в Череповце. Многие, насколько я знаю, не очень и хотят встречать эти безумные толпы. Можно понять. Но это толпы тех, кто принес деньги. Чтобы увидеть тех, кто от них бежит. Селфи и автографы за деньги, неумение организовать встречи и одновременно усталость самих спортсменов от внимания — все это накапливается и мешает цивилизованному процессу.

Кстати, после соревнований фигуристы стабильно сталкиваются с толпами поклонников у служебного входа дворца и расписываются на всем чем можно — от тел до паспортов. Без всякой охраны и заборов. Ни разу не видел проблем на таких встречах.

Почему проблема есть?

Перечислим факты.

Первый — со встречами фигуристов и болельщиков регулярно происходит что-то не то. За последний сезон мы имели несколько инцидентов. На шоу в Сочи зрителям предлагалось купить браслет, чтобы пройти к Камиле Валиевой и получить автограф или фотографию. Причем в толпе объявляли, что удалят любого, кто поднимет телефон, — пещерное варварство.

Сразу несколько встреч с фигуристками заканчивались недовольством посетителей из-за недополученного общения с кумиром. Пример — урбанистический форум в Москве, который кончился столкновением с охранниками.

Второй — зрители заслуживают внимания и уважения. Во многих ли видах спорта вы видели традицию массового бросания на арену подарков? Дзюбе вроде бы после матчей не дарят носки и пену для бритья. В фигурном катании это массовое явление, то есть болельщики вкладываются не только в билет, но и в дополнительный подарок. Это скорее похоже на театр. Аудитория сверхлояльна, и она хочет взаимодействия.

Третий — фигурное катание остается на пике популярности, но это очень хрупкое состояние. Первые симптомы проявились на весенних шоу, аудитория начала падать. В условиях международной изоляции эта тенденция сохранится. Спрос должен рождать предложение, пока он еще есть, и любую аудиторию нужно «окучивать».

Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что не так?

Понятно, что время героев на мероприятиях ограничено. Но странно, что организаторы, приглашая на встречу всех желающих (без регистрации или билетов), при этом не предоставляют услугу, которую очевидно от них ждут. Более того — это происходит, когда сами фигуристы готовы продолжить общение. Я это видел за последний год несколько раз.

В Москве на выходных возможность встречи и вовсе аннулировали. Хотя, по информации в СМИ, фигуристки готовы были прийти на сцену и пообщаться, но служба безопасности отменила мероприятие. Она сослалась на давку, хотя толпы вроде той, что была в «Лужниках», на таких встречах случаются регулярно. Просто очень велик соблазн обвинить во всем людей и не заниматься своими прямыми обязанностями. Почему-то в Самаре смогли организовать поток на автограф-сессию Трусовой за считаные минуты. Здесь достаточно было оставить коридор для отхода тем, кто получил автограф. И не мешать. При этом сам День московского спорта — классное и разнообразное мероприятие, и ребята, придумавшие приглашать Трусову в прыжки в длину и Загитову в фехтование, — красавцы.

Я не сторонник идеи, что спортсмены «обязаны» говорить с прессой и фанатами. Но если это анонсировали — обязательства стоит выполнить. И уж точно не валить все на самих болельщиков. Да, среди них много детей. Но с ними тоже надо уметь говорить — и не менторским тоном.

Анна Щербакова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что можно сделать?

Понятно, что на подобных массовых мероприятия нужно либо больше времени, либо отсев публики через инструменты маркетинга. Но кое-что могут сделать и фигуристы — хотя, разумеется, не обязаны.

Например, разнообразить форматы взаимодействия с публикой, в том числе онлайн. Кружочки в Telegram-каналах — прекрасно, но гораздо реже мы видим, чтобы фигуристы приходили в комментарии, организовывали конкурсы или присылали те же кружочки лично. Никак почти не используется в фигурном катании формат открытой тренировки. В конце концов, куда правильнее и даже моральнее продавать билеты на такое мероприятие и уже на нем отводить время на автографы и общение. Есть же положительные примеры — Евгения Тарасова недавно пригласила болельщицу на тренировку в комментариях в Telegram. Да, она не так популярна, но именно за это ценят поклонники своих кумиров.

Отчасти недостаток разнообразия форматов — следствие отсутствия в России рынка агентов и пиарщиков, которые в фигурное катание только заходят.

А есть примеры противоположные. Например, мне рассказывали, что одна из фигуристок, получая подарки от иностранца, начала сама ему заказывать дорогие презенты за несколько сотен долларов. Чем быстро свела пиетет на нет. Дают — бери, как говорится, но не стоит злоупотреблять любовью своих фанатов.

Пример еще конкретнее. Болельщики Трусовой подарили ей на день рождения пакетов тридцать подарков. Она даже отдельно поблагодарила китайских фанатов — но на русском языке. Если хедлайнеры шоу Плющенко собираются в Китай, то будет здорово выучить пару фраз на языке этой страны. Претензий никаких, просто это мелочи, которые должен подсказывать агент.

Можно и пример более глобальный. Кейс Алины Загитовой в смысле пиара, ведения соцсетей и самореализации после спортивной карьеры. Который привел к тому, что у Загитовой высок как рейтинг, так и антирейтинг.

Болельщикам тоже можно посоветовать другие форматы. Например, если вы живете в городе, где фигурист тренируется, с высокой вероятностью вы встретите его вечером на выходе с катка. И будете в одиночестве. Сфотографируетесь и вопрос задать успеете. Но злоупотреблять этим не стоит.

Заставить спортсменов взаимодействовать с фанатами невозможно. Но призвать на деле «не забывать корни» и помнить о тех, кто заполняет трибуны на твоих выступлениях, надо. В конце концов, это и правильно, и прибыльно.