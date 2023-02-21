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Фигурное катание

Сегодня, 15:45

Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте

Отдел спорта «СЭ»
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным СМИ, состояние олимпийского чемпиона ухудшилось.

Новости о Романе Костомарове в течение последней недели настраивали на позитивный лад — его вот-вот должны были снимать с аппарата ИВЛ, он приходил в себя, некроз практически удалили. Но, к сожалению, надежды оказались преждевременны.

Новый инсульт

Теперь под угрозой орган, который даже важнее, чем конечности, — мозг. Как стало известно «СЭ», прошедшая ночь была для Костомарова крайне тяжелой. У него произошел инсульт, что привело к закупорке сосудов в мозге. Всю ночь Костомаров провел в реанимации, у него был сепсис крови, ее всю ночь очищали при помощи плазмафереза.

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Это забор крови и ее очищение путем разделения на плазму и кровяные клетки. Извлекаемая из пациента кровь помещается в гемоконтейнер, в котором разделяется на плазму и кровяные клетки. Они возвращаются в организм, а плазма утилизируется. Недостаток плазмы восполняют физиологическим раствором или другой жидкостью, если того требует лечение болезни. А кровь очищается от всех токсинов, растворенных в плазме.

Сейчас Костомарову поставлен диагноз «вторичный менингит» — при сепсисе всегда ставят «первичный менингит», а «вторичный» означает, что имеет место осложнение от другой болезни. Врачи борются с последствиями, но состояние фигуриста крайне тяжелое.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему произошло ухудшение?

Отдельная тема — причины новых осложнений. По мнению наших источников, причиной могла стать инфекция. Речь идет о синегнойной палочке, которая прилипает очень быстро и разрушает ткани. Впрочем, все это лишь предположение. Официальную информацию о ходе лечения звездного фигуриста родственники и врачи по-прежнему не распространяют.

Врач-кардиолог с 30-летним стажем Людмила Пермякова пояснила «СЭ», почему у Костомарова могла произойти закупорка сосудов:

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— Закупорка сосудов головного мозга, или, медицинским языком, тромбоз, — это сгустки крови, тромбы, которые передвигаются по сосуду с током крови и застревают в местах, где он неравномерный. Чаще всего это места разветвления сосудов: тромб перекрывает часть сосуда, расположенную выше тромба, в результате вся область, которую этот сосуд питал, не получает кровь, а вместе с ней и кислород. Причинами тромбов могут быть состояния, вызывающие сгущение крови: любое воспаление, повышение давления, стресс, травмы и прочее.

Если это головной мозг, возможны слабость, головокружение, нарушение работы тех органов, которыми управляет этот участок мозга. Лечение зависит от расположения и давности тромба — или его растворяют, или удаляют хирургическими методами. Далее выясняют причины возникновения тромбов и устраняют их, — пояснила Пермякова.

Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Костомаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Делается все возможное

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что состояние Костомарова «критическое».

«Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — говорилось в источнике.

При этом другие источники уверяли, что не стоит драматизировать ситуацию, нервируя родственников и поклонников фигуриста. Лечением спортсмена занимаются опытные врачи в одном из лучших профильных медучреждений страны. И для спасения Костомарова сейчас делается все возможное.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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