Вечная дуэль. Каким было противостояние Ягудина и Плющенко

Олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин всегда были непримиримыми соперниками. Новый жаркий спор в соцсетях возник из-за турнира по шоу-программам.

Судьбы титулованных фигуристов переплелись давно, еще на катке в Санкт-Петербурге, где оба суперталанта занимались в группе Алексея Мишина. Затем судьба развела их — Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, и тогда началось долгое и непримиримое соперничество, которое вывело мужское фигурное катание на новый уровень. Болельщики тоже разделились на два лагеря и соревновались в громкости свиста, аплодисментов и яркости плакатов.

Новая встреча на соревновательном льду возможна уже скоро. В календаре появился турнир по шоу-программам. Принять участие в нем может любой фигурист — достаточно подать заявку и сделать новую постановку. Судя по всему, спортсмены начали подготовку — как минимум на страницах соцсетей и прессы разогрев уже идет. Пока мы ждем, чем смогут удивить легенды спорта, посмотрим яркие кадры их пути в спорте и шоу-бизнесе.

Евгений Плющенко. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ» Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Алексей Ягудин. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Евгений Плющенко на чемпионате мира в Ницце. 27 марта 2000 года. Фото Getty Images Фото Getty Images

Алексей Ягудин. Выступление на катке в Детройте в 1998 году. Фото Getty Images

Американец Тодд Элдридж, россияне Алексей Ягудин и Евгений Плющенко на пьедестале чемпионата мира в 1998 году в Миннеаполисе. Фото Getty Images Фото Getty Images

Евгений Плющенко после своего знаменитого показательного номера в костюме секс-гиганта. Фото Getty Images Фото Getty Images

Алексей Ягудин с золотой медалью чемпионата мира 2000 года. Фото Getty Images Фото Getty Images

Евгений Плющенко и Алексей Мишин на скамейке олимпийского катка в Турине-2006. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова в олимпийском Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Болельщики Евгения Плющенко. Александр Вильф, Фото «СЭ»

Болельщики Алексея Ягудина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Юлия Липницкая и Евгений Плющенко на церемонии награждения Олимпийских игр в Сочи-2014. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренер Евгений Плющенко с Александрой Трусовой на этапе Кубка России. 11 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ведущие Кубка Первого канала Алексей Ягудин и Евгения Медведева. 5 февраля 2021 года. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»