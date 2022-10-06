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Фигурное катание

Сегодня, 07:00

Вечная дуэль. Каким было противостояние Ягудина и Плющенко

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко на пьедестале.
Фото Getty Images
Евгений Плющенко. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Алексей Ягудин. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Евгений Плющенко на чемпионате мира в Ницце. 27 марта 2000 года.
Фото Getty Images
Алексей Ягудин. Выступление на катке в Детройте в 1998 году.
Фото Getty Images
Американец Тодд Элдридж, россияне Алексей Ягудин и Евгений Плющенко на пьедестале чемпионата мира в 1998 году в Миннеаполисе.
Фото Getty Images
Евгений Плющенко после своего знаменитого показательного номера в костюме секс-гиганта.
Фото Getty Images
Алексей Ягудин с золотой медалью чемпионата мира 2000 года.
Фото Getty Images
Евгений Плющенко и Алексей Мишин на скамейке олимпийского катка в Турине-2006.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова в олимпийском Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики Евгения Плющенко.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Болельщики Алексея Ягудина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юлия Липницкая и Евгений Плющенко на церемонии награждения Олимпийских игр в Сочи-2014.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер Евгений Плющенко с Александрой Трусовой на этапе Кубка России. 11 октября 2020 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ведущие Кубка Первого канала Алексей Ягудин и Евгения Медведева. 5 февраля 2021 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин всегда были непримиримыми соперниками. Новый жаркий спор в соцсетях возник из-за турнира по шоу-программам.

Судьбы титулованных фигуристов переплелись давно, еще на катке в Санкт-Петербурге, где оба суперталанта занимались в группе Алексея Мишина. Затем судьба развела их — Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, и тогда началось долгое и непримиримое соперничество, которое вывело мужское фигурное катание на новый уровень. Болельщики тоже разделились на два лагеря и соревновались в громкости свиста, аплодисментов и яркости плакатов.

Новая встреча на соревновательном льду возможна уже скоро. В календаре появился турнир по шоу-программам. Принять участие в нем может любой фигурист — достаточно подать заявку и сделать новую постановку. Судя по всему, спортсмены начали подготовку — как минимум на страницах соцсетей и прессы разогрев уже идет. Пока мы ждем, чем смогут удивить легенды спорта, посмотрим яркие кадры их пути в спорте и шоу-бизнесе.

Евгений Плющенко. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Евгений Плющенко. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»
Алексей Ягудин. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Алексей Ягудин. Выступление на чемпионате России в Москве в 1996 году.
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»
Евгений Плющенко на чемпионате мира в Нице. 27 марта 2000 года. Фото Getty Images
Евгений Плющенко на чемпионате мира в Ницце. 27 марта 2000 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Алексей Ягудин. Выступление на катке в Детройте в 1998 году. Фото Getty Images
Алексей Ягудин. Выступление на катке в Детройте в 1998 году.
Фото Getty Images
Американец Тодд Элдридж, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко на пьедестале чемпионата мира в 1998 году в Миннеаполисе. Фото Getty Images
Американец Тодд Элдридж, россияне Алексей Ягудин и Евгений Плющенко на пьедестале чемпионата мира в 1998 году в Миннеаполисе. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Евгений Плющенко после своего знаменитого показательного номера в костюме силача. Фото Getty Images
Евгений Плющенко после своего знаменитого показательного номера в костюме секс-гиганта. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Алексей Ягудин с золотой медалью чемпионата мира 2000 года. Фото Getty Images
Алексей Ягудин с золотой медалью чемпионата мира 2000 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Евгений Плющенко и Алексей Мишин на скамейке олимпийского катка в Турине-2006. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Евгений Плющенко и Алексей Мишин на скамейке олимпийского катка в Турине-2006. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова в олимпийском Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова в олимпийском Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Болельщики Евгения Плющенко. Фото Александр Вильф, "СЭ"
Болельщики Евгения Плющенко.
Александр Вильф, Фото «СЭ»
Болельщики Алексея Ягудина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики Алексея Ягудина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Юлий Липницкая и Евгений Плющенко на церемонии награждения Олимпийских игр в Сочи. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юлия Липницкая и Евгений Плющенко на церемонии награждения Олимпийских игр в Сочи-2014. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Тренер Евгений Плющенко с Александрой Трусовой на этапе Кубка России. 11 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Тренер Евгений Плющенко с Александрой Трусовой на этапе Кубка России. 11 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ведущие Кубка Первого канала Алексей Ягудин и Евгения Медведева. 5 февраля 2021 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ведущие Кубка Первого канала Алексей Ягудин и Евгения Медведева. 5 февраля 2021 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин жмут друг другу руки на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин жмут друг другу руки на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
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