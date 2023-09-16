Мнение известного продюсера и совладелицы академии «Ангелы Плющенко».

В субботу Яна Рудковская смотрела контрольные прокаты сборной России с центра VIP-трибуны «Мегаспорта» и могла загадывать желание — по одну руку был сын Александр Плющенко, по другую прима шоу Александра Трусова. Не знаем, загадала ли звездная гостья его на арене, но в интервью «СЭ» их прозвучало сразу несколько. И довольно необычных.

Возвращение на мировую арену? Что-то подсказывает — мы близки к хорошему исходу

— Яна, как вам увиденное в «Мегаспорте»? Показалось скучно, честно говоря.

— Согласна, скучно. Удивило, что очень мало людей сегодня, по сравнению с прошлым годом и тем более позапрошлым, когда Саша Трусова прыгнула пять четверных. Чувствуется, что нет международных стартов, есть спад. Уровень и атмосфера были не те, которые хотелось видеть, их нельзя сравнивать с предыдущими годами. Это видно и по шоу — люди хотят, чтобы перед ними выступали новые чемпионы мира и Европы. И у ребят мотивация пропадает. Но прокаты — это пролог, все главное будет в сезоне.

— Что-то можно сделать с интересом, спасти его — или все зависит от возвращения?

— А федерация много делает — чемпионат России по прыжкам тот же. Надо только попросить, чтобы Первый канал правила не менял по ходу соревнований (Рудковская намекает на историю в командном турнире по прыжкам, когда организаторы по ходу соревнований удвоили очки за последний раунд. — Прим. «СЭ»). Вообще столько, сколько делают в России для развития фигурного катания, нигде больше не делают. Уж поверьте мне.

Думаю, наша федерация, Министерство спорта и Олимпийский комитет России приложат максимум усилий для возвращения, потому что кататься внутри России — конечно, большой мотивации нет. Но президент уже сказал, что должны ребята ехать под нейтральным флагом. Что-то мне подсказывает — мы близки к хорошему исходу.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хочется, чтобы бренд Валиевой держался как можно дольше

— Кто вам сегодня понравился?

— Из девочек понравилась Соня Муравьева, она не в лучшей форме, но каждый день заново открывается. И откроется до конца. Ника Жилина тоже одна из моих фаворитов. Образ вместе готовили, приятно, что платье понравилось поклонникам. Но если бы они не были в нашем штабе, я бы все равно их выделила. (смеется.) Мне понравилась и Аделия Петросян, программа классная, у Акатьевой тоже очень красивая. Жалко, никто не пошел на тройной аксель из вышеперечисленных, но это вишенка на торте, которую берегут к соревнованиям.

В парах больше всех понравились Собинина/Ходыкин. Таисия была у нас в школе, жалко, что не сложились отношения с прошлым партнером, мог быть сильный союз. Бойкова/Козловский — очень красивые, в хорошей форме. Костюмы самые интересные. Но я пришла болеть за Алену с Гошей, и их встречали сегодня громче всех, их реально ждут. Не получился выброс, на нашем шоу они его делали при мне — в четырех прокатах ни одной ошибки. Все восстановится, верю.

У мальчиков крутая программа и костюм у Марка [Кондратюка], вообще я болею за ребят, которые в нашей команде шоу. Марк в потрясающей форме — на шоу легко делал четверной лутц. И Женя Семененко — сложный образ клоуна, мало кто может его раскрыть. У Жени это получилось, прекрасные переходы, связки, мимика... Поздравляю Алексея Николаевича и Никиту Михайлова. Программа знаковая, не проходная. Понравился выбор музыки у Димы Алиева — про русскую душу. Прям делает все для наших шоу, готовый номер.

Танцы я не видела и, честно говоря, мало что понимаю в них, но мы подумываем с Евгением открыть отделение на новой арене для танцев. Чтобы у нас были все виды фигурного катания.

— Давайте скажем отдельно про Валиеву. Она будто не в лучшей форме — это из-за скорого суда?

— Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд — что ни желай от него, от нас ничего не зависит.

— Может, из-за этого как раз мотивация не та, чтобы держать вес.

— А надо! А как другие? Есть лицо, бренд — Камила Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Все невозможное возможно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камила прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сказала Трусовой, что мы ее очень ждем

— Видел в «Мегаспорте» магазин с мерчем Саши Трусовой, которая сидела на трибунах с вами, и «Ангелов Плющенко». Как идут продажи?

— Там две коллаборации у бренда — с нами и с Сашей. И всегда и мы, и Саша продаемся хорошо. У нас расширяется база поклонников, одежду покупают для повседневной жизни. Много продаем в наших магазинах фирменных, через интернет и в Китае, причем Саша и мы примерно в равных пропорциях. Мы вообще довольны поездкой туда, Пекин нас здорово принял.

— Все-таки международный рынок нам нужен.

— Для меня сейчас как человека, который строит свои частные ледовые арены, мерч развивает, шоу, главное событие — открытие нашего дворца спорта Евгения Плющенко в Москве. Оно состоится скоро. Второе — открытие школы в Кемерове. И третье, не менее важное — открытие большой арены в Пекине в ноябре. И конечно, «Русалочка»! Придумали многое для Саши. Надеюсь, будем удивлять. Необычно не видеть Сашу Трусову на прокатах на льду, все-таки именно она двигала вперед фигурное катание! Я ей сегодня сказала, что мы ее все ждем. Уж кто-кто, а она точно может вернуться. Мне ее точно очень не хватало. Не было сегодня накала страстей, пока, увы.

Мы делаем упор на развитие нашей франшизы «Ангелы Плющенко». Сейчас для всех важно, чтобы наши ребята выступали на серьезном мировом уровне, не топтались в рамках одного сезона в ожидании допуска. Это должно как можно скорее прекратиться.

Когда приехали в Китай, почувствовали эту международную любовь, огромное количество фанатов. Представляете, сколько людей по всему миру ждет русских фигуристов? Фигурное катание без России не интересно. Увы, это факт. Так что ждем все-таки допуска и красивого сезона внутри России, красивого и справедливого. Пусть он еще раз покажет, что наши спортсмены — это элита фигурного катания, без которого вид спорта деградирует. Особенно женское одиночное катание. Как ни крути, это очевидный факт. Когда еще кто-то пять четверных прыгнет? Одному Томасу Баху известно. (смеется.)