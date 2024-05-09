Русско-американский фигурист завершил карьеру великого японца. Он не дотерпел до Олимпиады

Успехи Ильи Малинина — главное, что вынудило Сему Уно завершить карьеру за 1,5 года до Игр-2026.

Фигурное катание, конечно, неблагодарный вид спорта. То ли дело гребля или плавание, где за Олимпиаду и любой чемпионат мира у спортсмена по пять попыток завоевать золото. Фигуристам дали подачку в виде командного турнира, но соотношение с количеством претендентов на золото это не поменяло. Примерно те же, кто может брать золото личное, претендуют теперь еще и на командное.

Причем к современному молодому поколению такая несправедливость не имеет никакого отношения. И даже к предыдущему. Просто как-то так исторически сложилось на Олимпиадах в начале XX века. Останься в программе панино-коломенские обязательные фигуры, сделай ISU отдельные регулярные соревнования по прыжкам (чем это хуже спринта и индивидуальной гонки в биатлоне?) — сейчас бы каждый имел куда больше шансов на медали и, вероятно, более долгую карьеру.

История Семы Уно, который в 26 лет объявил о завершении карьеры, в том числе и про это. Он выжал из своей карьеры максимум — два подряд золота чемпионата мира, стал серебряным и бронзовым призером Олимпиады, но так и не стал олимпийским чемпионом. И не захотел бороться дальше.

Фото Global Look Press

Рекордный прыжок и открытый тренер

Уно прогремел на весь мир в 2016 году, когда стал первым в истории фигуристом, сделавшим чисто четверной флип. Да, это было не так давно, и тогда о женских четверных никто даже и не задумывался, но развитие пошло стремительно и по экспоненте. Юному Семе удалось вовремя выпрыгнуть из табакерки в предолимпийский сезон — пока шла борьба Ханю и Чена (тогда Юдзуру был фаворитом), Уно сенсационно взял серебро чемпионата мира-2017, а затем в Пхенчхане со своей «Турандот» воспользовался ошибками Нэйтана и смог стать вторым за великим Ханю. Хавьер Фернандес остался в 1,5 балла позади.

Кстати, после этого Уно даже приезжал на сборы к Этери Тутберидзе, но, как и у многих иностранцев, в России не получилось. Даниил Глейхенгауз позже в эфире Первого канала говорил, намекая на недостаток в трудолюбии японца: «Шома (распространенное произношение имени в России, но менее японское с точки зрения транскрипции. — Прим. «СЭ») показал нам, что можно работать чуть меньше и добиваться тоже очень высоких результатов. Шома — невероятно талантливый спортсмен, который, например, может вообще не разминаться, не заминаться, не знает, что такое общая физическая подготовка, но потом выходит и делает просто невероятные элементы».

Зато в поисках нового тренера Уно нашел Стефана Ламбьеля — и раскрыл его в новом качестве. За межолимпиадье Уно успел стать сильнее уходящего со сцены Ханю — и абсолютно упустил Чена, который улетел в свою лигу. Поэтому в Пекине Уно завоевал лишь бронзу — заодно пропустив вперед своего соотечественника Юму Кагияму.

Фото Global Look Press

Уход под влиянием времени

Настоящий расцвет Уно пришелся на короткий период в течение года и еще одного месяца после пекинской Олимпиады. За 13 месяцев Сема выиграл в красивом стиле два чемпионата мира, причем оба были конкурентные — но это оказалось всего лишь время ожидания нового чемпиона. По сути, у Уно осталась среди целей только золотая олимпийская медаль, а что еще может вести к ней, как не два золота чемпионатов мира?

Но то, какой уровень показал в Монреале Малинин, то, как он выиграл, думается, окончательно разуверило Сему в том, что имеет смысл оставаться и на что-то рассчитывать. Здесь стоит задуматься и о правилах — в отличие от множества других видов спорта, в фигурном катании круг претендентов на золото больших турниров довольно узкий, а сенсации почти исключены.

Четвертое место в Монреале, думается, только убедило Уно в необходимости уходить — и он не стал лукавить, обещая возвращение. У японца были травмы, и даже серьезные, в том числе на ЧМ-2023, но не они стали главным фактором.

Гегемония Малинина, а второе — то, что даже в самой Японии Сема не был первым номером и не пользовался безоговорочной поддержкой федерации. В такой ситуации он не выдержал и отступил, не захотев бороться дальше. А можно сказать — как настоящий самурай, предпочел спортивное сеппуку.

Может, Глейхенгауз в чем-то был и прав.