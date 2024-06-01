Олимпиада в Сочи, рождение дочери и СВО. История любви фигуристов Липницкой и Тарасенко

Спортсмены воспитывают дочь с редким именем Каталина.

Спортивные достижения фигуристов

У Юлии Липницкой была яркая, но короткая спортивная карьера. Фигуристка-одиночница ушла из большого спорта в 19 лет из-за травм и проблем с анорексией. В 15 лет она стала звездой на Олимпийских играх-2014 в Сочи. В командном турнире Юлия выиграла короткую и произвольную программы, заработала максимально возможное количество баллов (20) и вместе со сборной России завоевала первое золото домашней Олимпиады. А вот в личных соревнованиях юная фигуристка стала лишь пятой.

На взрослом уровне Липницкая стала первой на чемпионате Европы (2014), выиграла серебро чемпионата мира (2014), два серебра чемпионата России (2012, 2014).

На ее счету второе место в финале Гран-при (сезон-2013/14).

Среди юниоров Юлия была лучшей на мировом первенстве в 2012 году. Также в ее активе — серебряная медаль ЧМ (2013) и золото финала Гран-при (2011/12).

Фигуристка записала на свой счет несколько уникальных достижений. Липницкая — самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница в истории фигурного катания. На момент вручения золотой медали ей было 15 лет и 249 дней. Также Юлия стала первой фигуристкой в истории России и СССР, кто смог завоевать титул олимпийской чемпионки в женском одиночном катании. Российская спортсменка — самая юная победительница чемпионата Европы за всю историю данного вида спорта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владислав Тарасенко тренировался у Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. В мужском одиночном катании завоевал золото в финале Кубка России (2015), две серебряные медали на этапах КР (2014) и бронзу на этапе Кубка страны (2015/2016).

На юниорском уровне Тарасенко выигрывал первенство России в 2010-м и 2013-м. На его счету победы на Кубке Санкт-Петербурга (2015), международном Кубке Ниццы (2010), первенстве Санкт-Петербурга (2011, 2010). Также он был лучшим на Спартакиаде учащихся России (2009), соревнованиях на призы президента ФФККМ (2007). У него бронзовая медаль Coupe Du Printemps (2009). На «Хрустальном коньке» он завоевал золото (2010) и бронзу (2009).

Владислав также пробовал свои силы в парном катании. Он катался с Никой Осиповой, дуэт тренировался под руководством Тамары Москвиной. Лучший результат пары — четвертое место на «Мемориале Панина-Коломенкина» в 2017 году.

История любви фигуристов

Знакомство Юлии и Владислава произошло в 2012 году. Оба тренировались в группе Этери Тутберидзе. Они проводили много времени вместе не только на льду, но и за его пределами. Правда, потом Тарасенко переехал в Санкт-Петербург, где начал работать с Алексеем Мишиным. Но в итоге он вернулся в Москву в 2014-м. По всей видимости, в этот момент между спортсменами и начались романтические отношения.

Фото из соцсетей Юлии Липницкой

Молодой человек поддерживал Липницкую во время главного турнира в ее жизни — Олимпиады-2014. Источники из спортивного комплекса «Хрустальный» сообщали, что в Сочи они поехали уже в качестве пары. Через год влюбленные перестали скрывать свои отношения от общественности, несмотря на юный возраст девушки. Вместе они появились на Гран-при Москвы в «Мегаспорте». Фигуристы мило общались, держались за руки и много смеялись. Ни у кого не осталось сомнений, что их связывает нечто большее, чем дружба. В это же время олимпийская чемпионка стала выкладывать совместные фотографии в социальных сетях. Хотя официально они никак не комментировали свой статус. Самая юная чемпионка Европы в истории не любит выставлять свою личную жизнь напоказ.

«Я непубличный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилие над собой. Сейчас я намного проще общаюсь с разными людьми, стала гораздо общительнее. Но у меня уже выработались некие привычки, стереотипы, которым я следую», — рассказывала фигуристка в интервью ФФККР.

Тарасенко поддерживал избранницу в трудные моменты жизни. Он был рядом во время соревнований, конфликтов с тренерами, чрезмерного внимания журналистов и лечения от анорексии. Изначально мать спортсменки Даниела Липницкая была против романа дочери. Женщина переживала, что это негативно скажется на ее спортивной карьере. Однако после того как увидела настоящие чувства между фигуристами, сменила гнев на милость.

После завершения выступлений в большом спорте оба фигуриста начали тренерскую карьеру. Липницкая и Тарасенко стали работать в академии Евгения Плющенко.

Фото из соцсетей Юлии Липницкой

Свадьба и расставание из-за СВО

Фигуристы не распространяются о подробностях своей личной жизни. Поэтому до сих пор неизвестно, оформили ли они свои отношения официально или нет. Судя по тому, что олимпийская чемпионка носит кольцо на безымянном пальце правой руки, бракосочетание все-таки было.

В любом случае с 2022 года Юлия и Владислав вынужденно не вместе. Тарасенко был призван в армию в рамках частичной мобилизации и затем отправился в зону СВО. Бывший фигурист служит в Запорожской области в качестве гранатометчика, ранее он проходил подготовку на подмосковном полигоне в Алабино. В 2023 году спортсмен приезжал в отпуск домой.

«Влад действительно попал под мобилизацию. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю», — рассказывал Евгений Плющенко «РИА Новости».

Фото из соцсетей Юлии Липницкой

Дети Липницкой и Тарасенко

27 июня 2020 года в семье фигуристов произошло важное событие — на свет появилась дочь. Девочке дали редкое имя Каталина. Дома ее называют ласково Катуся.

Юлия и Владислав о пополнении в семье планировали рассказать сами. Однако их опередил спортивный агент Андрей Митьков, что неприятно удивило и расстроило спортсменов. Митьков рассказал о будущем пополнении в семье фигуристов в своих соцсетях.

«Мы с Владом хотели сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на новость. Мы вместе уже много лет. Конечно, хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — сказала фигуристка в эфире «Матч ТВ».

Периодически спортсменка делится фотографиями своей наследницы в социальных сетях. Например, публикует кадры с празднования дня рождения дочери.

У фигуристки получается одной воспитывать Каталину. Она умело совмещает работу и материнские обязанности, пока отец ребенка находится на армейской службе. Это был осознанный выбор Тарасенко.

«Действительно, мы гордимся. Влада призвали. Мы могли сделать ему отсрочку, но он сам принял решение идти и отстаивать честь нашей Родины. Вот такая у нас история. Душещипательная, но очень искренняя и честная. Когда мы предложили помощь, был шок, когда он отказался. Мы все переживаем, поддерживаем Юлю. Думаю, ей тяжело. Это еще одна страница драматургии нашей академии», — сказала Яна Рудковская «СЭ».

Как и где живут фигуристы

Олимпийская чемпионка работает тренером в академии фигурного катания Евгения Плющенко. Чтобы не тратить время на дорогу, а больше быть с подрастающей дочерью, Липницкая проживает в коттедже на территории спортивного комплекса.