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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Липницкая действительно родила и замужем. Это официально подтвердил тренер «Ангелов Плющенко»

Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Юлия Липницкая вышла замуж за Дмитрия Михайлова
Юлия Липницкая вышла замуж за Дмитрия Михайлова.
Фото Ксения Нуртдинова, соцсети
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В российском фигурном катании появилась новая красивая пара.

В субботу утром тренер академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов опубликовал в соцсетях заявление:

— Друзья, всем доброго времени суток. Впервые приходится делать вынужденное обращение...

Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным.

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Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Так же спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в сми, абсолютно нарушая личные границы.

Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына, — написал Михайлов (Орфография и пунктуация сохранена. — Прим. «СЭ»).

Таким образом, официально подтвердилось, что Юлия Липницкая родила второго ребенка — первый, 4-летняя дочь Каталина, у нее от Владислава Тарасенко, также бывшего фигуриста и впоследствии тренера, который ушел воевать по мобилизации на СВО в октябре 2022 года. Мужем он никогда официально не был — СМИ назвали Тарасенко так из-за наличия колец на безымянных пальцах, но никаких подтверждений или опровержений регистрации брака от самой пары не поступало.

Софья Муравьева и Дмитрий Михайлов
Софья Муравьева и Дмитрий Михайлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто такой Дмитрий Михайлов?

Липницкая и Михайлов работают в «Ангелах Плющенко», каждый в своей группе. Михайлов выводил в свое время на соревнования Александру Трусову, а сейчас — Софью Муравьеву, прим школы. Липницкая в представлении не нуждается — она первая российская одиночница, завоевавшая олимпийское золото — в командном турнире Сочи-2014. Работает сейчас скорее с талантами помоложе — недавно выводила на юниорские соревнования 15-летнюю Анну Ляшенко и показала, что становится талантливым тренером.

Ранее «СЭ» сообщал, что Липницкая незаметно для публики несколько недель назад родила ребенка. По нашим данным, в фигурнокатательном сообществе об этом знали почти все — да и трудно скрывать беременность, появляясь на соревнованиях в последние месяцы перед родами. Липницкая профессионально выполняла свою работу, исправно посещая турниры.

Личность отца также не была секретом и подтвердилась — это Дмитрий Михайлов. Как фигурист он не очень известен широкой публике — сначала выступал как одиночник, затем перешел в танцы, где с Евой Куць выиграл золото на одном из этапов Кубка России и выступал на первенстве страны.

Фигуристка Юлия Липницкая
Юлия Липницкая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как Михайлов познакомился с Липницкой

Вероятно, знакомство произошло на полях академии Плющенко. В интервью «СЭ» в декабре 2020 года Дмитрий рассказывал о старте тренерской карьеры: «Тренировать я начал еще в спорте, где-то в 16 лет. Все спортсмены стараются заработать на жизнь, рано или поздно приходится вставать на подкатки. Сначала с маленькими, потом занимался с ребятами из группы в «Сокольниках». После ухода из спорта друг позвал на просмотр в «Ангелы Плющенко». Евгения Викторовича тогда не было, он сказал — сейчас не могу, позже потренируем вместе и посмотрим. Начал без него, потом мы вместе пару недель поработали, он решил набирать группу. И говорит: «Давай вместе тренировать». Понятно, я долго не думал. Совместная работа с Плющенко — для меня это было круто, поначалу даже был ошарашен. До сих пор думаю, что мне в тот раз повезло. Вот теперь доказываю своей работой, что это было не зря».

Юлия Липницкая. Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера

И даже рассказывал о дне сурка в своей жизни:

— Из Алтуфьева каждый день, это по три часа в дороге туда-обратно. В шесть утра встаю, возвращаюсь к шести-семи. Есть обед, но иногда на дополнительные льды выхожу доделать программы. Немного напоминает день сурка, конечно — потому что пока вечером доехал до магазина, пока с собаками погулял, пока по дому что-то сделал, с девушкой поужинали — уже спать пора. Рутина.

Я засиделся дома, с таким режимом ты превращаешься в биоробота. Смотришь на календарь и видишь, как улетает время. Я иногда вспоминаю, что было вчера — и не могу отделить это от предыдущих дней, все сливается.

Но это не грустно, нет. Я сейчас стал получать большое удовольствие от работы и готов на ней выкладываться по полной. Потому что со всеми сейчас очень приятно работать. Все-таки фигуристы — дети, и это эмоциональная подпитка благодаря столь нужному дружескому контакту. То есть у меня нет такого: «Блин, завтра опять на работу». Скорее наоборот — побыстрее бы завтра, хочется осуществить задумки, — говорил Михайлов.

За четыре года Михайлов сильно спрогрессировал на тренерском поприще, а теперь стал отцом и мужем — с осуществлением задумок его можно только поздравить.

Фигурное катание
Юлия Липницкая

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