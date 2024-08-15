Только одна юниорка Тутберидзе пока готова к сезону. Но равных Базылюк не видно

Маргарита легко бы выиграла взрослый чемпионат России.

Новый сезон фигурного катания куда ближе, чем вам может показаться. Через две недели, к примеру, начнется международная серия «Гран-при ISU» среди юниоров. А в России юниоры уже, по сути, стартовали — в Новогорске вовсю идут контрольные прокаты. Пусть оценок за контрольные прокаты не ставят, значимость их недооценивать не стоит. Это первый смотр готовых программ на сезон, причем перед федерацией. И зачастую последняя возможность что-то подправить перед первыми полноценными турнирами. Ведь как минимум у девушек, кроме Маргариты Базылюк, никто пока не убедил. А Маргарита еще раз доказывает несовершенство нового возрастного ценза — ей еще долго сидеть в условной «клетке».

В битве между Федотовым и Лазаревым произошла смена фаворита

У парней удивляет выход на лед Николая Угожаева. Он и по возрасту, и по своему уровню перерос юниорский спорт. Однако федерация разрешила ему выйти для того, чтобы оценить свои силы перед первым взрослым сезоном — и Николай с тренерами такую возможность не упустил. По юниорам он посидел вплоть до совершеннолетия. Насколько состоятельна будет такая стратегия, покажет время — история с Владиславом Дикиджи говорит, что скорее да, чем нет. Важно, что среди детей он и правда как минимум конкурентоспособен. К самой по себе программе под The End от Linkin Park еще могут быть вопросы, есть шероховатости, которые еще предстоит полировать. Однако на то это и август. Главное — у постановок виден потенциал, а прыжковый набор позволяет рассчитывать как минимум на борьбу с Арсением Федотовым и Львом Лазаревым. Фаворитами будут Арсений и Лев, но и они ведь не безгрешны.

В прошлом году Федоров суммарно по сезону у Лазарева скорее выиграл. В этот раз все вполне может быть наоборот. Короткие у них у обоих чистые, да и еще бы встретились ошибки, все-таки ограничения в правилах у юниоров не позволяют исполнять четверные даже парням. А вот произвольная должна была показать готовность к ультра-си — и тут пока Лев смотрится увереннее. Лазарев сделал четверные лутц с флипом, неудачным получился только тулуп. Единственный четверной в программе Федотова — сальхов — с падением. В интервью Анне Щербаковой Арсений объяснял возможные проблемы с многооборотными прыжками нюансами с ростом. Пубертат — это не только про девушек, и, глядя на антропометрию ребят, сомнения, сохранят ли они через годы свой прыжковый набор, возникали и раньше. И тревожные опасения, увы, начинают проявляться на практике. Остальные ребята если и выделялись постановками, но расстраивали прыжками.

Маргарита Базылюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Базылюк не оставила бы шансов взрослым соперницам

У девушек с огромной долей вероятности повторится история из прошлого сезона. Есть Маргарита Базылюк, а есть все остальные. Маргарита еще в короткой продемонстрировала серьезность своих намерений, добавив в программу тройной аксель. Формально он запрещен для юниорок, но только сольно — в каскаде его исполнять можно. Произвольная — блеск. Тройной аксель, каскад четверной тулуп с двойным акселем через секвенцию, четверной сальхов, четверной тулуп с тройным сальховом через ойлер... Сейчас не то что среди юниоров, у взрослых парней возникли бы проблемы в поиске аргументов против такого набора. Среди женщин попытаться что-то сказать в ответ могла бы разве что Аделия Петросян, но и ее пик возможностей, кажется, прошел. Состояние Софьи Акатьевой после тяжелой травмы и пропуска сезона остается загадкой.

Так что Базылюк была бы фаворитом на любом старте, только вот по новому возрастному цензу даже внутри страны ждать перехода на следующий уровень еще не один год. Остаться в юниорах пришлось и Алисе Двоеглазовой. Убедить своими прокатами Алиса не смогла — падение с первого четверного и «бабочка» на втором. Неудачно выступили и другие подопечные Этери Тутберидзе — Алена Принева и Валерия Лукашова. Напрягает и зацикленность Даниила Глейхенгауза на французской тематике -тема, казалось бы, исчерпала себя еще с Щербаковой и Петросян, но нет — вновь мы слышим Эдит Пиаф. На таком фоне сразу обратила на себя внимание Анна Ляшенко из академии Евгения Плющенко. Подопечная Юлии Липницкой покорила своим прокатом под кавер «Перемен» группы «Кино» из титров первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Ультра-си у Ляшенко пока нет, но последить за девочкой точно стоит.

Не без скандала переходившая к Плющенко Елена Костылева сделала только один четверной из трех — в битве за «йогурт» пока интриги не прослеживается. Агата Петрова из команды Алексея Мишина запомнилась короткой от французского постановщика Бенуа Ришо. Европеец рискнул с выбором музыки, поставив юной девушке тяжелый рок 1970-х. Найдите время и посмотрите программу Любовь Рубцовой под M.I.A. Bad Girls. В мире бесконечного «Болеро» и «Лебединого озера» это и правда смотрится свежо и смело. Екатерина Ципухина дополнила образ из «Евгения Онегина» чистым четверным. Учитывая проблемы конкуренток, ее Татьяна Ларина вполне может быть билетом на пьедестал, к тому же постановка и правда выглядит органично и интересно.