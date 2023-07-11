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Допинг

Сегодня, 15:10

Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фигуристка Аделина Сотникова.
Аделина Сотникова.
Фото Global Look Press
Фигуристка Аделина Сотникова.
Аделина Сотникова.
Фото Global Look Press
Фигуристка Ким Юна.
Ким Юна.
Фото Global Look Press
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Олимпийский комитет Южной Кореи потребовал от МОК начать расследование по поводу информации о положительной пробе на допинг олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании Аделины Сотниковой. Сама фигуристка в одном из интервью неожиданно призналась, что находилась под подозрением, но ее дело закрыто после того, как проба Б оказалась отрицательной. Однако корейцы предлагают перепроверить анализы россиянки современными методами, и, если вина Аделины подтвердится, передать золото Игр в Сочи представительнице Южной Кореи Ким Юна.

Технология тестирования улучшилась

Внезапные откровения Сотниковой на прошлой неделе появились в интервью каналу «Татарка FM».

— Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо, — сказала Аделина, отвечая на вопрос о деле Камилы Валиевой.

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Впоследствии данный фрагмент исчез из записи, но информация все равно успела разойтись по СМИ, в том числе зарубежным. Сложность ситуации в том, что десятилетний срок давности по допинговым историям, связанным с Играми в Сочи, пока не прошел. И теоретически перепроверка вполне возможна.

«После того как мы соберем необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе А, но отрицательный результат в пробе Б, — цитирует представителя ОКР Кореи Yonhap. — Этот редкий случай требует повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, поэтому результаты могут быть другими».

Фигуристка Аделина Сотникова.
Аделина Сотникова.
Фото Global Look Press

Дело пересмотру не подлежит?

В принципе несоответствие результатов проб А и Б всегда списывается на ошибку тестирования, и все претензии к спортсмену в этом случае снимаются. Более того, информация о проблемах не разглашается. Так что, не расскажи Аделина о своих трудностях с допинг-контролем сама, скорее всего, эта тема никогда бы не всплыла. Возобновить старое дело о положительном тесте в отношении Сотниковой уже невозможно, но есть другие лазейки.

«Всемирный антидопинговый кодекс и различные правила, работающие на его основе, не предусматривают возможности открытия дел по вновь открывшимся обстоятельствам, — рассказала Р-Спорту бывший и.о. руководителя РУСАДА Анна Анцелиович. — Если это дело было официально открыто, прошло расследование и разбирательство закрыли, то возобновить по каким-то новым обстоятельствам нельзя».

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Однако ничто не мешает просто перепроверить пробу Сотниковой. В рамках антидопингового расследования Сочи-2014 это уже наверняка сделано раньше, но по нынешним временам ничего невозможного нет. Что касается корейцев, то они кровно заинтересованы в аннулировании результатов Аделины. Ведь второе место на тех Играх заняла Юна Ким, специально вернувшаяся в большой спорт ради второго олимпийского золота.

Фигуристка Ким Юна.
Ким Юна.
Фото Global Look Press

Фанаты завалили соцсети матерными сообщениями

Поражение суперзвездной Ким от 18-летней Сотниковой в Сочи стало потрясением для корейских фанатов. Многие из них посчитали это судейским произволом и требовали пересмотра результатов. «Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили мои соцсети матерными сообщениями, — писала Аделина в колонке для «СЭ». — Некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь «приятное».

Естественно, любой негатив о Сотниковой на Играх-2014 вызывает в Южной Корее колоссальный прилив энтузиазма. Так было и когда пошли слухи о присутствии имени российской фигуристки в докладе Макларена (дело было прекращено). Так происходит и сейчас. Другой вопрос, что одного желания реванша со стороны корейцев мало. Нужна как минимум воля МОК и ВАДА, которые пока никак не отреагировали на откровения Аделины.

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Напомню, что в результате расследований допинговых обвинений в отношении сборной России в Сочи наша страна была лишена двух золотых медалей (в бобслее). Под угрозой — золото в мужской биатлонной эстафете (дело Евгения Устюгова пока не завершено). Также МОК пытался отнять титулы у скелетониста Александра Третьякова и лыжника Александра Легкова, но проиграл суд.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная Кореи по фигурному катанию
Аделина Сотникова
ВАДА
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