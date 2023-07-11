Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?

Признания нашей олимпийской чемпионки предсказуемо вызвали международный скандал.

Олимпийский комитет Южной Кореи потребовал от МОК начать расследование по поводу информации о положительной пробе на допинг олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании Аделины Сотниковой. Сама фигуристка в одном из интервью неожиданно призналась, что находилась под подозрением, но ее дело закрыто после того, как проба Б оказалась отрицательной. Однако корейцы предлагают перепроверить анализы россиянки современными методами, и, если вина Аделины подтвердится, передать золото Игр в Сочи представительнице Южной Кореи Ким Юна.

Технология тестирования улучшилась

Внезапные откровения Сотниковой на прошлой неделе появились в интервью каналу «Татарка FM».

— Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо, — сказала Аделина, отвечая на вопрос о деле Камилы Валиевой.

Впоследствии данный фрагмент исчез из записи, но информация все равно успела разойтись по СМИ, в том числе зарубежным. Сложность ситуации в том, что десятилетний срок давности по допинговым историям, связанным с Играми в Сочи, пока не прошел. И теоретически перепроверка вполне возможна.

«После того как мы соберем необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе А, но отрицательный результат в пробе Б, — цитирует представителя ОКР Кореи Yonhap. — Этот редкий случай требует повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, поэтому результаты могут быть другими».

Аделина Сотникова. Фото Global Look Press

Дело пересмотру не подлежит?

В принципе несоответствие результатов проб А и Б всегда списывается на ошибку тестирования, и все претензии к спортсмену в этом случае снимаются. Более того, информация о проблемах не разглашается. Так что, не расскажи Аделина о своих трудностях с допинг-контролем сама, скорее всего, эта тема никогда бы не всплыла. Возобновить старое дело о положительном тесте в отношении Сотниковой уже невозможно, но есть другие лазейки.

«Всемирный антидопинговый кодекс и различные правила, работающие на его основе, не предусматривают возможности открытия дел по вновь открывшимся обстоятельствам, — рассказала Р-Спорту бывший и.о. руководителя РУСАДА Анна Анцелиович. — Если это дело было официально открыто, прошло расследование и разбирательство закрыли, то возобновить по каким-то новым обстоятельствам нельзя».

Однако ничто не мешает просто перепроверить пробу Сотниковой. В рамках антидопингового расследования Сочи-2014 это уже наверняка сделано раньше, но по нынешним временам ничего невозможного нет. Что касается корейцев, то они кровно заинтересованы в аннулировании результатов Аделины. Ведь второе место на тех Играх заняла Юна Ким, специально вернувшаяся в большой спорт ради второго олимпийского золота.

Ким Юна. Фото Global Look Press

Фанаты завалили соцсети матерными сообщениями

Поражение суперзвездной Ким от 18-летней Сотниковой в Сочи стало потрясением для корейских фанатов. Многие из них посчитали это судейским произволом и требовали пересмотра результатов. «Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили мои соцсети матерными сообщениями, — писала Аделина в колонке для «СЭ». — Некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь «приятное».

Естественно, любой негатив о Сотниковой на Играх-2014 вызывает в Южной Корее колоссальный прилив энтузиазма. Так было и когда пошли слухи о присутствии имени российской фигуристки в докладе Макларена (дело было прекращено). Так происходит и сейчас. Другой вопрос, что одного желания реванша со стороны корейцев мало. Нужна как минимум воля МОК и ВАДА, которые пока никак не отреагировали на откровения Аделины.

Напомню, что в результате расследований допинговых обвинений в отношении сборной России в Сочи наша страна была лишена двух золотых медалей (в бобслее). Под угрозой — золото в мужской биатлонной эстафете (дело Евгения Устюгова пока не завершено). Также МОК пытался отнять титулы у скелетониста Александра Третьякова и лыжника Александра Легкова, но проиграл суд.