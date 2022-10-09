«Ак Барс», «Спартак», «Зенит»? За кого болеют Загитова, Щербакова и Туктамышева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала «СЭ», что ее не просто так несколько раз видели на домашних матчах московского «Спартака» — она поддерживает красно-белых. Известные фигуристы часто становятся не просто гостями футбольных и хоккейных арен, а болеют по-настоящему.
Алина Загитова предпочитает хоккей. Ничего удивительного, ведь ее отец Ильназ в прошлом профессиональный хоккеист, рекордсмен ижевской «Ижстали» по количеству сезонов, проведенных в клубе.
Загитову нередко можно увидеть на матчах казанского «Ак Барса». Порой спортсменку сопровождает мама, как на этом фото.
Приходила Алина и на матчи национальной сборной России на домашнем этапе Еврохоккейтура. И экипировка соответствует.
Когда Загитова впервые появилась на матче «Ак Барса» в конце 2018 года, тогдашний капитан казанцев Александр Свитов вручил ей большой букет цветов от лица клуба.
А в декабре 2019 года Алину можно было увидеть на хоккее уже в Петербурге — перед матчем СКА и ЦСКА она выступила с показательным номером, а потом произвела символическое вбрасывание. При этом Загитова не стала отдавать предпочтение никому из клубов, а пришла в свитере сборной России.
Императрицу российского фигурного катания Елизавету Туктамышеву нередко можно застать на матчах любимого петербургского «Зенита».
На лед арены в Петербурге Елизавета тоже выходила, ей доверили выполнить символическое вбрасывание перед матчем СКА и ярославского «Локомотива» в марте 2019-го. В отличие от Загитовой, она вышла на лед в свитере армейцев, а шайбу ей передавал сам Павел Дацюк. И показательный номер, конечно, тоже был.
Но на футболе Туктамышеву можно увидеть даже чаще. Прошлой весной она поздравляла «Зенит» с чемпионством через свои страницы в соцсетях. За сине-бело-голубых Императрица болеет с 2018 года.
Совсем недавно Елизавета одной из первых вышла на лед новенького катка в Омске. Перед первым в истории матчем на арене «Авангарда» фигуристка выступила с показательным номером. Получилось очень красиво.
Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная тоже является футбольной болельщицей. В 2020 году, когда в Новогорске группа Этери Тутберидзе встретилась со сборной России Станислава Черчесова, Косторная подружилась с братьями Миранчуками и теперь болеет за «Локомотив». У нее даже есть именная футболка.
Косторная — настоящая локо-герл! В последнее время ее нередко можно увидеть на стадионе в Черкизове.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева тоже не остается в стороне, хотя и уверена, что фигурное катание популярнее футбола. Недавно Медведева пришла на матч московского «Динамо» и «Зенита», прошедший в Петровском парке.
А несколькими днями ранее Евгения была и на кубковой игре бело-голубых с «Ахматом». Как рассказала сама Медведева, за «Динамо» она болеет уже давно, хотя на стадионе была всего несколько раз.
А вот и Щербакова, с которой начинался наш рассказ. Недавно она лично увидела первую за пять лет победу любимого «Спартака» над «Зенитом». И даже что-то запечатлела на память.
А на этом снимке Анна с другим селебрити-болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым. Оба в клубных цветах.
А вот чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выбрали другой знаменитый столичный клуб — ЦСКА.
Призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова тоже переживает за армейцев. При этом поддерживает не только команду в целом — бывшая фигуристка вот уже несколько лет встречается с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.
Как рассказывал сам Кучаев в одном из интервью, Лена неплохо разбирается в футболе и даже устраивает послематчевые разборы его действий. А на трибунах ее можно видеть постоянно.
За кого болеет Камила Валиева, доподлинно неизвестно. Зато в стороне от символических вбрасываний, как ее коллеги Загитова и Туктамышева, она тоже не осталась. В начале сентября спортсменка начала первый домашний матч московского «Спартака» в новом сезоне КХЛ — красно-белые встречались с «Амуром».
А вот самое свежее фото — серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и чемпион Пекина-2022 в командном турнире Марк Кондратюк открывают столичное дерби ЦСКА — «Динамо». Оба спортсмена сейчас тренируются в армейской школе.
Ну и напоследок — эмоции Елены Радионовой, чей бойфренд в этом самом матче отметился голевой передачей.