«Ак Барс», «Спартак», «Зенит»? За кого болеют Загитова, Щербакова и Туктамышева

На каких матчах искать лучших фигуристок мира.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала «СЭ», что ее не просто так несколько раз видели на домашних матчах московского «Спартака» — она поддерживает красно-белых. Известные фигуристы часто становятся не просто гостями футбольных и хоккейных арен, а болеют по-настоящему.

Алина Загитова предпочитает хоккей. Ничего удивительного, ведь ее отец Ильназ в прошлом профессиональный хоккеист, рекордсмен ижевской «Ижстали» по количеству сезонов, проведенных в клубе.

Алина Загитова на матче между ЦСКА и «Ак Барсом». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Загитову нередко можно увидеть на матчах казанского «Ак Барса». Порой спортсменку сопровождает мама, как на этом фото.

Алина Загитова и ее мама в компании с Алексеем Морозовым. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приходила Алина и на матчи национальной сборной России на домашнем этапе Еврохоккейтура. И экипировка соответствует.

Алина Загитова на матче сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда Загитова впервые появилась на матче «Ак Барса» в конце 2018 года, тогдашний капитан казанцев Александр Свитов вручил ей большой букет цветов от лица клуба.

Алина Загитова получила букет цветов от капитана «Ак Барса» Александра Свитова. Фото ХК «Ак Барс» ХК «Ак Барс»

А в декабре 2019 года Алину можно было увидеть на хоккее уже в Петербурге — перед матчем СКА и ЦСКА она выступила с показательным номером, а потом произвела символическое вбрасывание. При этом Загитова не стала отдавать предпочтение никому из клубов, а пришла в свитере сборной России.

Алина Загитова не только смотрит матчи с трибуны, но и выходит на лед перед играми. Фото ХК СКА ХК СКА

Императрицу российского фигурного катания Елизавету Туктамышеву нередко можно застать на матчах любимого петербургского «Зенита».

Елизавета Туктамышева — болельщица питерского «Зенита». Фото Соцсети Фото Соцсети

На лед арены в Петербурге Елизавета тоже выходила, ей доверили выполнить символическое вбрасывание перед матчем СКА и ярославского «Локомотива» в марте 2019-го. В отличие от Загитовой, она вышла на лед в свитере армейцев, а шайбу ей передавал сам Павел Дацюк. И показательный номер, конечно, тоже был.

Елизавета Туктамышева и Павел Дацюк на матче СКА. Фото photo.khl.ru Фото photo.khl.ru

Но на футболе Туктамышеву можно увидеть даже чаще. Прошлой весной она поздравляла «Зенит» с чемпионством через свои страницы в соцсетях. За сине-бело-голубых Императрица болеет с 2018 года.

Елизавета Туктамышева на матче любимой команды. Фото Соцсети

Совсем недавно Елизавета одной из первых вышла на лед новенького катка в Омске. Перед первым в истории матчем на арене «Авангарда» фигуристка выступила с показательным номером. Получилось очень красиво.

Елизавета Туктамышева выступила на открытии «Арены Омск». Фото ХК «Авангард» ХК «Авангард»

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная тоже является футбольной болельщицей. В 2020 году, когда в Новогорске группа Этери Тутберидзе встретилась со сборной России Станислава Черчесова, Косторная подружилась с братьями Миранчуками и теперь болеет за «Локомотив». У нее даже есть именная футболка.

Алена Косторная похвасталась именной футболкой «Локомотива». Фото Соцсети Фото Соцсети

Косторная — настоящая локо-герл! В последнее время ее нередко можно увидеть на стадионе в Черкизове.

Алена Косторная на трибуне стадиона «РЖД Арена». Фото Соцсети

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева тоже не остается в стороне, хотя и уверена, что фигурное катание популярнее футбола. Недавно Медведева пришла на матч московского «Динамо» и «Зенита», прошедший в Петровском парке.

Евгения Медведева зажигает на матче футбольного «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А несколькими днями ранее Евгения была и на кубковой игре бело-голубых с «Ахматом». Как рассказала сама Медведева, за «Динамо» она болеет уже давно, хотя на стадионе была всего несколько раз.

Евгения Медведева пришла поддержать динамовцев в матче против «Ахмата». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот и Щербакова, с которой начинался наш рассказ. Недавно она лично увидела первую за пять лет победу любимого «Спартака» над «Зенитом». И даже что-то запечатлела на память.

Анна Щербакова посетила матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» и лично увидела победу красно-белых. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

А на этом снимке Анна с другим селебрити-болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым. Оба в клубных цветах.

Анна Щербакова и известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров. Фото Соцсети Фото Соцсети

А вот чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выбрали другой знаменитый столичный клуб — ЦСКА.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина на матче футбольного ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова тоже переживает за армейцев. При этом поддерживает не только команду в целом — бывшая фигуристка вот уже несколько лет встречается с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

Елена Радионова пришла посмотреть на игру ЦСКА в компании второй половинки Константина Кучаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как рассказывал сам Кучаев в одном из интервью, Лена неплохо разбирается в футболе и даже устраивает послематчевые разборы его действий. А на трибунах ее можно видеть постоянно.

Елена Радионова и Константин Кучаев на трибуне стадиона. Денис Тырин/ПФК ЦСКА

За кого болеет Камила Валиева, доподлинно неизвестно. Зато в стороне от символических вбрасываний, как ее коллеги Загитова и Туктамышева, она тоже не осталась. В начале сентября спортсменка начала первый домашний матч московского «Спартака» в новом сезоне КХЛ — красно-белые встречались с «Амуром».

Камила Валиева провела символическое вбрасывание перед матчем «Спартак» — «Амур». Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

А вот самое свежее фото — серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и чемпион Пекина-2022 в командном турнире Марк Кондратюк открывают столичное дерби ЦСКА — «Динамо». Оба спортсмена сейчас тренируются в армейской школе.

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед матчем чемпионата России ЦСКА — «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ну и напоследок — эмоции Елены Радионовой, чей бойфренд в этом самом матче отметился голевой передачей.