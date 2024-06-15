Загитова едва не разбилась на сцене. Прыжок в бездну на премии «Муз-ТВ»

Происшествие во время номера с Люсей Чеботиной едва не обернулось для фигуристки неприятными последствиями.

Появление известных фигуристок на музыкальных событиях — уже давно не сенсация. Половина из них поет, другая половина посещает мероприятия и «инфлюенсит» в соцсетях. Премия «Муз-ТВ» — не исключение. На нее в пятницу приехали Евгения Медведева и Алина Загитова, причем выступление последней могло завершиться травмами.

Что произошло?

Ежегодное вручение наград представителям российской поп-музыки традиционно сопровождается концертом. Одной из участниц стала Люся Чеботина, певица, ставшая известной по строчкам «Зачем мне солнце Монако». Неожиданно на этот раз с ней в дуэте выступила фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Причем довольно странно выступила — подпела первым словам солистки, восседая на гигантском змеином троне в образе королевы, а затем бесстрашно спрыгнула куда-то вниз. Куда — по трансляции видно не было.

Как вообще произошла подобная коллаборация — рассказала сама Люся в трансляции:

— Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию «Муз-ТВ», где у меня в номере должна быть девочка, очень-очень похожая на меня. Мы долго искали, почти месяц не могли найти человека, который будет похож на меня. Несмотря на то что мы с Алиной давно дружим, мне даже в голову не приходило, что она может быть моим двойником.

Я выложила сторис, что мне очень нужен двойник, и Алина смеющимся эмодзи ответила: «Я». И по итогу досмеялись. Я говорю: «Алин, срочно набери меня». Алина мне набирает, я рассказываю ей концепцию номера, что мы такие все подружки, белый лебедь против черного. И так сложилось благодаря нашей команде, укладкам, мейку... Как думаете, похожи? — шутила Чеботина.

Загитова исполнила не тот прыжок

Оказалось, приземление Алины вышло как минимум жестким. Фигуристкам, конечно, не привыкать падать, но этот полет по-настоящему был чреват трагедией.

Как следует из видео репетиций и как предположили комментаторы, нестыковка произошла из-за того, что Загитова должна была по плану упасть спиной вниз. Это логично — увеличивается площадь тела. Вместо этого чемпионка прыгнула «солдатиком», к чему страховщики оказались не готовы.

При этом номер тщательно репетировался, как видно по соцсетям самой Алины.

Повтор с платьем

Что касается Медведевой, ее путешествие на «ЦСКА Арену» прошло более прозаично. 24-летняя фигуристка появилась на красной дорожке в черном платье и призналась, что петь не планирует.

— Я пела один раз в своей жизни. С голосом у меня так себе, поэтому я сегодня наблюдатель. Думаю, нас всех сегодня ожидает очень интересный вечер, — сказала Медведева ведущему Владимиру Маркони.

Кстати, насчет платья — наблюдатели, среди которых стремилась затеряться Медведева, заметили, что Загитова на премию облачилась в точно такое же платье, как Клава Кока.

Уже в субботу Загитову ожидают на Играх БРИКС в Казани как посла соревнований — на легкой атлетике. Остается надеяться, что с ее здоровьем все в порядке.