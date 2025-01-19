Как прошли соревнования одиночниц на студенческих играх в Турине.

Зимняя универсиада. Фигурное катание

Женщины

1. Рион Сумиоси (Япония) — 204,29

2. Моне Чиба (Япония) — 203,85

3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 190,96

Пока в Петербурге наши спортсмены выполняли многооборотные прыжки, а Александра Игнатова (Трусова) поддерживала спортсменов у бортика, в Турине ее лучшая подруга Софья Самоделкина под флагом Казахстана боролась с сильнейшими азиатками на зимней универсиаде. По итогам турнира Софья заняла третье место, золото и серебро — у японок Рион Сумиоши и Моне Чибы. Разбираемся, как для экс-россиянки прошел самый крупный международный турнир и чем еще удивили соревнования студентов.

Самоделкина поступила в казахстанский вуз

Универсиада — в первую очередь соревнование для студентов. 17-летняя Софья Самоделкина представляет частный университет Алма-Аты — Казахстанскую академию спорта и туризма. В вуз Софья могла поступить, лишь окончив экстерном 10-й и 11-й классы после оформления казахстанского гражданства и пройдя единое национальное тестирование (аналог нашего ЕГЭ). Для поступления на специальность «физическая культура и спорт» обязательные предметы — история Казахстана и грамотность чтения. Летом Софья признавалась, что планирует изучение казахского языка, но только из чувства уважения к новой стране, об экзаменах речи не шло: «Я сейчас начну углубляться в эту тему. Пока репетитора не нанимали. Я думаю, что сама спокойно приеду, начну потихоньку, а потом начнешь общаться с людьми на простом языке и свыкнешься».

Если говорить о выступлении в Турине, то оно стало лучшим в сезоне для Софьи. Грубых ошибок не зафиксировано, лишь недокруты прыжков и уже характерное для самой фигуристки неясное ребро на лутце. Зима для Самоделкиной выдается активной, лишь за февраль Софья планирует принять участие в двух, а то и в трех крупных стартах: зимние Азиатские игры с 12 по 14 февраля, чемпионат четырех континентов с 18 по 23 февраля и юниорский чемпионат мира (если экс-россиянка не заявится на взрослый ЧМ).

Хана Йосида. Фото Global Look Press

Японки готовят ультра-си

Пьедестал пытались оккупировать более опытные на международной арене японские фигуристки. Хана Йосида пошла на тройной аксель в произвольной программе, но из-за падения стала лишь четвертой. Рион Сумиоси вообще замахнулась на четверной тулуп, хотя изначально квад заявлен не был. Фигуристка не справилась со сложнейшим элементом и упала с недокрутом в 90 градусов. Азиатские девушки часто тренируют и пробуют исполнять ультра-си на более простых стартах, но на основных турнирах делают ставку на стабильность и чистоту. Такую тактику выбрала Мона Чиба. Хоть она и допустила падение в произвольной программе, все равно смогла обогнать конкуренток и подняться на второе место.

Старт топового уровня удивил отсутствием зрителей на трибунах. То ли биатлон и лыжные гонки в Турине забрали на себя все внимание болельщиков, то ли в Италии не особо жалуют ледовые виды спорта — из России судить об этом сложно. Спортсменов на катке поддерживали лишь товарищи по сборной. На протяжении всех соревнований из-за бортика за выступлениями наблюдала бронзовый призер Олимпийских игр Каролина Костнер. «Я хочу поддержать спортсменов, потому что знаю, сколько они работали, что стоит за достижением результата и возможностью выступить здесь. Я здесь, чтобы оказать поддержку, передать им свою энергию, показать, что я горжусь их работой, и пожелать всего самого наилучшего», — делится фигуристка. На универсиаде выступал ученик Костнер Юма Кагияма, он выиграл соревнования среди мужчин-одиночников.

Студенческие игры в фигурном катании прошли не так ярко, как ожидалось от турнира такого класса, но большая часть спортсменов все равно продемонстрировала высокий уровень, и этот старт стал некой репетицией более крупных соревнований — чемпионата четырех континентов, мира и, возможно, даже Олимпийских игр, которые в следующем году пройдут в той же Италии.