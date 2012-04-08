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«Пас из-за границы»

8 апреля 2012, 16:25

Славомир Пешко отстранен от тренировок с основой "Кельна"

Дмитрий АФОНИН
Корреспондент

Полузащитник "Кельна" Славомир Пешко отстранен от тренировок с основным составом команды на неопределенный срок, а также заплатит штраф своему клубу за инцидент, произошедший с ним минувшей ночью, сообщает AP. 27-летний поляк был задержан полицией после конфликта, который произошел у него с таксистом. При этом служители правопорядка отметили, что во время ссоры хавбек находился под воздействием алкоголя. Пешко в беседе с главным тренером "Кельна" Столе Сольбаккеном и председателем совета директоров клуба Клаусом Хорстманном подтвердил факт инцидента.

Отметим, что "Кельн" занимает на данный момент 16-е место в первой бундеслиге, которое дает возможность провести стыковые матчи с представителем второй бундеслиги за место в высшем эшелоне.

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