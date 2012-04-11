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«Пас из-за границы»

11 апреля 2012, 14:58

Переговоры Уолкотта с "Арсеналом" по новому контракту зашли в тупик

Филипп ПАПЕНКОВ
Корреспондент
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Переговоры "Арсенала" с полузащитником Тео Уолкоттом по новому контракту зашли в тупик. Как сообщает Goal.com, "канониры" предлагают 23-летнему вингеру переподписать действующее до 2013 года соглашение, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации с Самиром Насри. Напомним, француза пришлось продать в "Манчестер Сити", так как он отказался продлевать контракт с лондонцами.

Переговоры с игроком сборной Англии начались еще в декабре прошлого года, но обещанная Уолкотту встреча с главным тренером клуба Арсеном Венгером еще не состоялась. Сам специалист ранее заявлял о желании сохранить футболиста. Самого Уолкотта почти все устраивает в северном Лондоне, но он ожидает что "Арсенал" предложит ему недельную зарплату в 120 тысяч евро. Клубное руководство пока не готово повысить свое предложение в 100 тысяч евро. Сейчас его зарплата – около 72 тысяч.

За развитием ситуации следят не только английские гранды, такие как "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль", но и, например, "Ювентус". Уолкотт - не единственный основной игрок "Арсенала", контракт которого заканчивается следующим летом. Ранее Робин ван Перси заявил о том, что готов вести переговоры не раньше окончания этого сезона. В этом сезоне Уолкотт провел за "канониров" 40 матчей и забил десять мячей, что является вторым результатом в команде после ван Перси.

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