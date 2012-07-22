Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

22 июля 2012, 23:02

Юрий Семин: "Взаимодействие команды значительно улучшается"

Сергей МАВРИН
Telegram Дзен

Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин после победы в киевском дерби над "Арсеналом" (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Украины посетовал на низкую реализацию голевых моментов.

- Конечно, игра принесла много положительных эмоций, - приводит Football.ua слова Семина. - Взаимодействие команды значительно улучшается по сравнению с первой игрой, которую мы проводили. Сегодня мы впервые поставили Мигеля Велозу, который полностью оправдал свое появление на поле и провел хорошую игру. Позитивных моментов хватает. В то же время мы не реализовывали моменты, которые сами же великолепно создавали.

Источник: football..ua
0
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Это факт
Лучший футболист мира - не Месси и не Роналду
В гостях у Блаттера - мировой эксклюзив
Максим Самойлов. История русского мальчика в "ПСЖ"
Роналду и Шевченко открыли академию им. Дараселия
Слуцкий разобрался с первым соперником
ЦСКА ответил на вопросы китайцев
Супергол от вратаря-рекордсмена
"Заочные ставки": 5-й выпуск
Эмери пришёл спасать "Севилью"
За спонсором в публичный дом
Сильный ход ван Перси
Первый российский гол "Реала"
Булыкин в "Твенте"
Рохо продан
Чао, Ибрагимович...
Бекхэм наказал симулянта
Новый шанс Погребняка
"Манчестер Сити" стал чемпионом спустя полвека
"Ювентус" стал чемпионом Италии!
Фергюсон надеется на чудо
Милито лишает "Милан" шансов на скудетто
36-й тур серии А
Англия. 2 тура до конца!
Погребняк забил свой 100-й гол!
Роналду поставил победную точку в Суперкласико
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрича оштрафуют на двухнедельную зарплату

Рикарду Кошта: "Пеллегрини похож на Эмери"