Юрий Семин: "Взаимодействие команды значительно улучшается"

Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин после победы в киевском дерби над "Арсеналом" (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Украины посетовал на низкую реализацию голевых моментов.

- Конечно, игра принесла много положительных эмоций, - приводит Football.ua слова Семина. - Взаимодействие команды значительно улучшается по сравнению с первой игрой, которую мы проводили. Сегодня мы впервые поставили Мигеля Велозу, который полностью оправдал свое появление на поле и провел хорошую игру. Позитивных моментов хватает. В то же время мы не реализовывали моменты, которые сами же великолепно создавали.