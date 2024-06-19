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«Пас из-за границы»

Сегодня, 03:56

Филин: «Все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин рассказал, с какими трудностями столкнулся в Европе.

«В Европе продуктовые магазины работают 6 дней в неделю и закрываются в 20:00. Это я еще не говорю про банки. Они работают всего четыре часа в день. Плюс закидывать деньги на карту можно только в определенный день недели. Это неудобно. Все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые. Я ходил на массаж к одному парню, который на минимальной ставке подрабатывал в местной школе. У нас как-то зашел разговор про будущее и карьерный рост. Я начал рассказывать ему про свои амбициозные планы, а он говорит: «А мне и так нормально».

У нас все люди впахивают, как лошади, стараются как можно больше заработать, чего-то добиться. А европейцы больше ценят личный комфорт. После того, как начал жить в Европе, стал еще большим патриотом России. Постоянно думаю про себя: «Какие же все-таки у нас крутые люди!» — цитирует Sport24 Филина.

27-летний россиянин перебрался в чемпионат Бельгии в январе 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657409-rossiyskiy-futbolist-o-yevropeytsakh-valyazhnyye-i-lenivyye-u-nas-lyudi-vpakhivayut-kak-loshadi-chtoby-bolshe-zarabotat
Александр Филин
Футбол
ФК Эйпен
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