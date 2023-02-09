Анчелотти, Гвардиола и Скалони в тройке претендентов на приз лучшему тренеру 2022 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех главных тренеров, претендующих на приз лучшему тренеру 2022 года. Среди кандидатов на награду остались Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины). Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года. По итогам 2021 года в этой номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель. The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.