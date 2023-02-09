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Сегодня, 19:47

Анчелотти, Гвардиола и Скалони в тройке претендентов на приз лучшему тренеру 2022 года по версии ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех главных тренеров, претендующих на приз лучшему тренеру 2022 года.

Среди кандидатов на награду остались Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года. По итогам 2021 года в этой номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель.

The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.

Источник: ФИФА
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Лионель Скалони
ФИФА
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