Анчелотти, Гвардиола и Скалони в тройке претендентов на приз лучшему тренеру 2022 года по версии ФИФА

Сегодня, 19:47
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех главных тренеров, претендующих на приз лучшему тренеру 2022 года.
Среди кандидатов на награду остались Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года. По итогам 2021 года в этой номинации победил главный тренер «Челси» Томас Тухель.
The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.