Ари готов вернуться в Россию ради работы тренером

Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари рассказал, что готов вернуться в Россию, чтобы работать тренером. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2025 года.

«Если после завершения карьеры меня позовут работать тренером в Россию, я соглашусь и приеду. Мне была бы интересна такая работа. Не знаю, в какую команду хотел бы. Все зависит от предложения. Рассмотрел бы разные варианты», — цитирует Sport24 Ари.

Ари с 2010 по 2021 год играл в России за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В ноябре 2018 года он дебютировал за сборную России.