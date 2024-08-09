Ассоциация футбола Аргентины хочет продлить контракт с Маскерано

Аргентинский специалист Хавьер Маскерано продолжит работу в качестве тренера сборных Аргентины. По информации журналиста Гастона Эдула, ассоциация футбола Аргентины ратифицирует это на встрече, которая состоится через несколько недель.

40-летний аргентинец в 2022 году был назначен тренером молодежной сборной Аргентины. Действующий его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Под руководством Маскерано сборная Аргентина на Олимпийских играх-2024 одержала 2 победы в 3 матчах на групповой стадии и проиграла Франции (0:1) в 1/4 финала.