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Сегодня, 03:25

Бьельса возглавит сборную Уругвая

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером сборной Уругвая станет аргентинский специалист Марсело Бьельса.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, переговоры находятся в завершающей стадии. Контракт будет действовать до конца отборочных матчей чемпионата мира-2026 с возможностью его продления, если команда пройдет квалификацию.

Сейчас национальную команду тренирует Марсело Броли, который в феврале стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Диего Алонсо. Под его руководством Уругвай обыграл Корею (2:1, 28 марта) и сыграл вничью с Японией (1:1, 24 марта).

Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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