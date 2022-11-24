Бердыев ушел из иранского «Трактора» ради возвращения в российский футбол

Иранский клуб «Трактор» на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Курбан Бердыев подал заявление об отставке. Специалист сообщил о своем решении после товарищеского матча с «Аль-Адалой».

«В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол, а затем переговоры стали более серьезными, и в связи с этим сегодня напрал руководству клуба просьбу о своем уходе из «Трактора».

Разлука с «Трактором» происходит по потребностям российского футбола и по моему моральному долгу, я должен вернуться в страну. Я благодарен руководству, которое предложило мне участвовать в проектре «Трактора» и в этот период, помимо поддержки, оно предоставило все необходимые условия. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию, а также надеюсь, что смогу помочь «Трактору» в будущем», — сказал Бердыев.

На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев, который с 20 июня 2022 года работал с «Трактором», станет новым главным тренером «Сочи».