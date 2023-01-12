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Сегодня, 17:14

Бывшего футболиста сборной Замбии загрызли собственные собаки

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собственные собаки, сообщает BBC.

Жена 60-летнего мужчины нашла его бездыханным в саду их дома в Лихтенбурге (ЮАР). Она вызвала скорую помощь, которая констатировала его смерть на месте происшествия.

Правоохранители заявили, что собаки, которых вскоре после трагедии увезли представители общества по предотвращению жестокого обращения с животными, были бойцовских пород — питбультерьеры и стаффордширский терьер.

Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча.

Сборная Замбии по футболу
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