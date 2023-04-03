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Сегодня, 12:43

Канчельскис опроверг информацию о возможном назначении в сборную Киргизии

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Киргизии по футболу.

Ранее Championat.asia сообщал о том, что Александр Крестинин покинет пост главного тренера сборной. Его место может занять Андрей Канчельскис.

«Могут говорить все что угодно. Меня видели в Киргизии? На прошлой неделе могли увидеть меня в Казахстане. В Киргизию я прилетел на матч, на который пригласили друзья. Никаких предложений мне не поступало», — сказал Канчельскис «СЭ».

Последним местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор» в сезоне-2019/20.

Андрей Канчельскис
Футбол
Сборная Киргизии по футболу
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