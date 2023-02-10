0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 08:47

Бывший футболист сборной Австрии был застрелен на улице в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Австрии Волкан Кахраман был застрелен на улице в Вене, сообщает Daily Mirror.

Кахраман был трагически застрелен в среду, 8 февраля, возле бара в австрийской столице.

По информации источника, 43-летнего Кахрамана убил бывший деловой партнер, который после совершения преступления покончил с собой.

Во время профессиональной карьеры футболист, который выступал на позиции полузащитника, играл за клубы из Нидерландов, Австрии и Турции. В составе сборной Австрии он провел три матча.

После завершения карьеры он работал детским тренером, а потом переквалифицировался в спортивного директора.

Сборная Австрии по футболу
3
Обсудить
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Диего Кокка возглавит сборную Мексики