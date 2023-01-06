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Сегодня, 15:51

Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА

Мария Гусева
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что Александер Чеферин утвержден единственным кандидатом на выборах на пост президента организации.

До конечного срока подачи заявки свою кандидатуру в УЕФА подтвердил только 55-летний Чеферин.

Словенец занимает этот пост с 2016 года. В феврале 2019 года функционер был переизбран на четырехлетний срок на конгрессе УЕФА в Риме. Он был единственным кандидатом на выборах.

Выборы президента УЕФА состоятся на 47-м конгрессе союза в Лиссабоне (Португалия) 5 апреля.

Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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