Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА

Сегодня, 15:51
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что Александер Чеферин утвержден единственным кандидатом на выборах на пост президента организации.
До конечного срока подачи заявки свою кандидатуру в УЕФА подтвердил только 55-летний Чеферин.
Словенец занимает этот пост с 2016 года. В феврале 2019 года функционер был переизбран на четырехлетний срок на конгрессе УЕФА в Риме. Он был единственным кандидатом на выборах.
Выборы президента УЕФА состоятся на 47-м конгрессе союза в Лиссабоне (Португалия) 5 апреля.