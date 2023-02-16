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Сегодня, 21:55

Чеферин утвержден единственным кандидатом на пост президента УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил список кандидатов в исполком УЕФА и на пост президента организации, сообщает пресс-служба организации.

Единственным кандидатом на пост главы УЕФА является действующий президент организации Александер Чеферин.

Еще 13 человек претендуют на девять мест в исполкоме УЕФА: Леван Кобиашвили (Грузия), Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Арманд Дука (Албания), Лора Макаллистер (Уэльс), Филипп Диалло (Франция), Петр Фусек (Чехия), Луис Рубиалес (Испания), Лисе Клавенесс (Норвегия), Андрей Павелко (Украина), Род Петри (Шотландия), Хуго Квадерер (Лихтенштейн), Бьерн Вассалло (Мальта) и Ханс Йоахим Ватцке (Германия).

Александер Чеферин
УЕФА
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