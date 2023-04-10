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«Пас из-за границы»

Сегодня, 20:00

Черчесов рассказал, что отклонил предложения из Азии

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что ему предлагали задуматься о работе в азиатском футболе.

— Вы не раз говорили в последнее время, что официальных обращений к вам из других клубов не было. А неофициальных?

— Какие-то разговоры ходят постоянно, но я стараюсь на них не отвлекаться. Например, относительно недавно серьезные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьез задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша». Ну а кто знает, что будет в будущем?

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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