Черчесов рассказал, что отклонил предложения из Азии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что ему предлагали задуматься о работе в азиатском футболе.

— Вы не раз говорили в последнее время, что официальных обращений к вам из других клубов не было. А неофициальных?

— Какие-то разговоры ходят постоянно, но я стараюсь на них не отвлекаться. Например, относительно недавно серьезные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьез задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша». Ну а кто знает, что будет в будущем?