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Сегодня, 01:31

Чугунов считает, что Месси больше не получит «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов объяснил, как нападающий Лионель Месси будет играть за «Интер Майами».

«Месси продлевает свою футбольную жизнь, чтобы людям было удовольствие смотреть на его игру. Получить «Золотой мяч» у него уже вариантов нет, он не найдет мотивацию играть на прежнем уровне. Ему тоже надо с кем-то отыгрываться, чтобы еще кто-то выполнял работу оборонительную. Конечно, это уже закат. Все равно он остается легендой, и мастерство не исчезает, но с возрастом физика и выносливость ухудшаются, а самое главное, снижается мотивация, он уже не будет ставить ногу и бороться как раньше», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чугунова.

35-летний Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005159500_byivshiy_igrok_kubani_chugunov_u_messi_uje_zakat_on_ne_poluchit_zolotoy_myach
Лионель Месси
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