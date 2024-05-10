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Сегодня, 19:24

Экс-форвард «Аякса» и сборной Нигерии Бабангида попал в ДТП, его брат погиб

Руслан Минаев
Бывший нападающий «Аякса» и сборной Нигерии Тиджани Бабангида
Тиджани Бабангида.
Фото Getty Images
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Бывший нападающий «Аякса» и сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в ДТП, сообщает Cumhuriyet.

По данным источника, в результате происшествия, которое произошло в Нигерии, погиб брат экс-футболиста Ибрагим Бабангида. Сам Тиджани находится в тяжелом состоянии. В ДТП также серьезно пострадала его супруга и горничная.

50-летний Бабангида завершил карьеру в 2004 году. Он выступал за «Роду», «ВВВ-Венло», «Аякс», «Генчлербирлиги», «Витесс», «Аль-Иттихад» и «Чанчунь Ятай». В составе сборной Нигерии Бабангида провел 36 матчей и забил 5 голов. Он является олимпийским чемпионом 1996 года.

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