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«Пас из-за границы»

8 сентября, 00:46

Сидибе станет игроком АЕКа. Ранее он был одноклубником Головина по «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джибриль Сидибе.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе продолжит карьеру в Греции. Как сообщает L'Equipe, АЕК подпишет двухлетний контракт с 30-летним французом.

В среду, 7 сентября, Сидибе вылетел в Грецию, где в четверг пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Футболист с 1 июля является свободным агентом, так как у него истек срок соглашения с «Монако».

Сидибе выступал за монегасков с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 26 матчах и не отличился результативными действиями.

Джибриль Сидибе
Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК Монако
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