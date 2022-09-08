Сидибе станет игроком АЕКа. Ранее он был одноклубником Головина по «Монако»

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе продолжит карьеру в Греции. Как сообщает L'Equipe, АЕК подпишет двухлетний контракт с 30-летним французом.

В среду, 7 сентября, Сидибе вылетел в Грецию, где в четверг пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Футболист с 1 июля является свободным агентом, так как у него истек срок соглашения с «Монако».

Сидибе выступал за монегасков с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 26 матчах и не отличился результативными действиями.