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«Пас из-за границы»

Сегодня, 18:28

Футболист сборной Чехии признался нетрадиционной ориентации

Якуб Янкто.
Фото Global Look Press
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Игрок сборной Чехии и пражской «Спарты» Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети спортсмена.

«У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть работа, которую я делаю как можно лучше на протяжении многих лет, со всей серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я также хочу прожить свою жизнь в свободе. Без страхов, без предрассудков, без насилия, но с любовью. Я гомосексуалист и больше не хочу скрываться», — написал Янкто.

27-летний полузащитник выступает на правах аренды за пражскую «Спарту», права на игрока принадлежат испанскому «Хетафе».

В составе сборной Чехии он провел 45 матчей и забил 4 гола.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230213/sport-1851756364.html
Сборная Чехии по футболу
ФК Спарта (Прага)
ФК Хетафе
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