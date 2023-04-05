Глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований.

«Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае. Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить (в ранее принятом решении)», — приводит РИА Новости слова Чеферина на пресс-конференции по итогам конгресса союза.

Ранее в среду на 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне 55-летний словенец был в третий раз избран на пост президента организации. Чеферин был единственным кандидатом и продолжит возглавлять союз еще четыре года. Он занял должность в сентябре 2016-го.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

В конце декабря РФС после обсуждения возможного перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола создал совместную рабочую группу с УЕФА для создания дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд на международные турниры.