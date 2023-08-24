Годин просил Месси не завершать карьеру

Экс-защитник «Интера» и «Атлетико» Диего Годин рассказал, что в 2016 году попросил Лионеля Месси не завершать карьеру.

«В 2016 году отец посоветовал мне написать Месси, чтобы он не уходил в отставку. Я его спросил: «Почему его должно волновать то, что я говорю?». Отец ответил мне: «Ты капитан сборной и его соперник». Я попросил у Луиса Суареса номер Лео. Позвонил и сказал, что он не уходить из футбола. Ради моих собственных интересов, я бы хотел, чтобы он закончил, но футбол от этого проиграет», — цитирует TYC Sports Година.

37-летний уругваец этим летом завершил карьеру футболиста. Он играл за «Велес», «Атлетико Минейро», «Кальяри», «Интер», «Атлетико», «Вильярреал» и «Насьональ».