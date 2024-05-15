Источник: глава Федерации футбола Мали Туре принял участие в заседании ФИФА по видео из тюрьмы

Глава Федерации футбола Мали Мамату Туре принял участие в заседании совета ФИФА по видеосвязи из тюрьмы, сообщает The Time. Мероприятие проходило в Бангкоке 15 мая.

Отмечается, что факт присутствия Туре удивил членов совета. В ФИФА добавили, что видеозвонок был совершен не из тюрьмы, а из клиники.

66-летний Туре находится в тюрьме в ожидании суда. По данным источника, спортивный функционер обвиняется в растрате государственных средств, а также в подделке документов и нападении на государственную собственность.