Источник: Тедеско является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бельгии

Сегодня, 21:32
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бельгии, утверждает Sporza.
Также на эту должность претендует бывший главный тренер «Лион» Петер Бос. Однако вариант с экс-тренером «Спартака» на данный момент является приоритетным. Переговоры с 37-летним специалистом находятся на продвинутой стадии.
Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.
Ранее бельгийцев тренировал испанский специалист Роберто Мартинес, который покинул свой пост после того, как его команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 и покинула турнир. 9 января Мартинес возглавил сборную Португалии.