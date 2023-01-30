Источник: Тедеско является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бельгии

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бельгии, утверждает Sporza.

Также на эту должность претендует бывший главный тренер «Лион» Петер Бос. Однако вариант с экс-тренером «Спартака» на данный момент является приоритетным. Переговоры с 37-летним специалистом находятся на продвинутой стадии.

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.

Ранее бельгийцев тренировал испанский специалист Роберто Мартинес, который покинул свой пост после того, как его команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 и покинула турнир. 9 января Мартинес возглавил сборную Португалии.