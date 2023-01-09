Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 04:57

Карлос Альберто сообщил, что Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-игрок «Порту» Карлос Альберто сообщил, что новым главным тренером сборной Бразилии может стать Жозе Моуринью. Сейчас португальский специалистр тренирует «Рому».

«Возможно, новым тренером сборной Бразилии станет Моуринью. Он узнавал у меня, смогу ли я стать его помощником», — цитирует Romapress Альберто.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Жозе Моуринью
1
0
Читайте также
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Попавший под санкции Киркоров назвал Зеленского своим «зайкой»
Бастрыкин взял на контроль дело о двойном убийстве в Москве
Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны до конца месяца
Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о своих эмоциях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии