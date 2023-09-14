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«Пас из-за границы»

Сегодня, 01:49

Логотипы ЦСКА и «Зенита» вошли в рейтинг 100 лучших в мире

Евгений Козинов
Корреспондент
Эмблема ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Портал FourFourTwo отобрал 100 лучших логотипов в истории клубного футбола. В рейтинг попали эмблемы двух российских команд.

«От минималистичных лого до раздутых гербов. Мы перечислили 100 наших самых любимых эмблем для украшения формы футбольного клуба. Составили список в алфавитном порядке, потому что выбирать между красивыми лого — преступление. Если они достаточно хороши, чтобы попасть в этот список, значит, они уже сделали достаточно», — говорится в анонсе статьи.

Эмблема ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первым в списке встречается логотип ЦСКА, который авторы сайта описали так: «Эмблема с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на лого появилась красная звезда. С годами он развивался, добавляя новые элементы и становясь все ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия — триумф».

Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Также в Топ-100 попала эмблема «Зенита»: «Читаешь и ищешь слово «Зенит», но оно так и не появляется. Это «3»? «H»? FFT потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не алфавитом, который мы знаем и любим, но, слава богу, мы узанем хороший дизайн, когда увидим его».

Источник: FourFourTwo
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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