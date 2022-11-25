Мануэль Пеллегрини хотел бы в будущем тренировать сборную Чили

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини признался, что в будущем готов тренировать только сборную Чили. 69-летний чилиец работал ранее только на клубном уровне.

«Мне было бы очень трудно играть против сборной Чили. Но только потому, что я буду тренировать сборную, чилийский футбол не будет прогрессировать. Должна быть работа с руководителями и клубами, программа развития низших дивизионов и за счет этого получить прочный фундамент», — цитирует Sport.ex Пеллегрини.

За свою тренерскую карьеру чилийский специалист работал с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити», «Малагой», «Реалом», «Вильярреалом», «Ривер Плейтом», «Сан Лоренсо».