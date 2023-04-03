Маскерано будет тренером сборной Аргентины на молодежном чемпионате мира

Хавьер Маскерано будет тренером сборной Аргентины на молодежном чемпионате мира (для игроков до 20 лет), сообщил журналист Сесар Луис Морело в Twitter. Федерации футбола Аргентины удалось убедить 38-летнего аргентинца, который ушел в отставку после очень плохого чемпионата Южной Америки.

Сборная Аргентины под руководством Маскерано не вышла из группы на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд U20. После этого аргентинский специалист подал в отставку.

Маскерано тренирует аргентинскую молодежку с января 2022 года. Под его руководством команда одержала 9 побед и 1 раз сыграла вничью в 16 матчах.

Молодежный чемпионат мира-2023 изначально должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года. Однако ФИФА на прошлой неделе лишила страну этого права.