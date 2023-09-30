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«Пас из-за границы»

Сегодня, 00:09

Первый тренер Дзагоева объяснил переход игрока в «Ламию»: «Думаю, Алан просто захотел за границей пожить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый тренер полузащитника Алана Дзагоева Юрий Наниев прокомментировал переход игрока в греческую «Ламию». 33-летний россиянин подписал контракт на один сезон.

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда. Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи — пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было, елки-палки. Жаль. Но, может, он еще вернется», — цитирует Sport24 Наниева.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

После 6 туров «Ламия» с 6 очками занимает 9-е место в чемпионате Греции.

Алан Дзагоев. Греческая «Ламия» объявила о подписании контракта с Дзагоевым
Источник: https://sport24.ru/football/news-582513-pervyy-trener-dzagoyeva-alan-pereshel-v-lamiyu-ne-iz-za-futbola
Алан Дзагоев
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