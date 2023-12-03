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«Пас из-за границы»

Сегодня, 03:40

Непомнящий: «В чемпионате Финляндии его уровень как раз соответствует этому, поэтому Башкиров и является лучшим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал признание лучшим полузащитником Финляндии россиянина Евгения Башкирова. Рании они вместе работали в томском клубе.

«Конечно, у Жени очень непростая карьера и непростая судьба. Он играл у меня в «Томи», я его хорошо знаю. Не скажу, что мы постоянно общаемся, но периодически выходим на связь. Он исключительный профессионал: дисциплинированный, старательный, хорошо читает игру... Наверное, в чемпионате Финляндии его уровень как раз соответствует этому, поэтому он и является лучшим. По своим качествам он очень умный и исполнительный парень, к нему нет вопросов», — цитирует «Спорт День за Днем» Непомнящего.

В прошедшем сезоне Башкиров провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nepomnyashchiy-rasskazal-o-kachestvakh-bashkirova-posle-priznaniya-rossiyanina-luchshim-khavbekom-fi
Валерий Непомнящий
ФК Томь
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