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«Пас из-за границы»

17 мая, 05:53

Обамеянг вернулся в сборную Габона после просьбы президента страны

Евгений Козинов
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о возобновлении международной карьеры.

«Несколько дней назад я имел огромную честь быть принятым президентом моей страны и в то же время иметь возможность слушать мудрые слова, которые он передал мне как отец, разговаривая со своим сыном. После этого я решил вновь предоставить себя в распоряжение сборной моей страны и тренера Патриса Неве, с которым мы, конечно же, все обсудили. Однажды пантера, всегда пантера», — написал Обамеянг в социальной сети.

На прошлой неделе появилась информация, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба встретился с форвардом «Челси», чтобы убедить игрока вернуться в сборную.

33-летний форвард объявил о завершении международной карьеры в мае прошлого года. На его счету 30 голов в 73 матчах за сборную Габона.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Сборная Габона по футболу
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