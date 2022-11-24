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«Пас из-за границы»

24 ноября, 04:42

«Олимпиакос» хочет расторгнуть контракт с Марселу. Бразилец в сентябре подписал контракт с греческим клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Олимпиакос» может расторгнуть контракт с защитником Марселу. Как сообщает FootMercato, в греческом клубе недовольны тем, что 34-летний бразилец не может до конца восстановиться от травмы.

Марселу в этом сезоне не может играть более 30 минут за матч, что вызывает недовольство в «Олимпиакосе». Бразильский защитник присоединился к команде в сентябре, подписав контракт до лета 2023 года.

В этом сезоне Марселу сыграл всего в 5 матчах (121 минута в общей сложности) и не отметился результативными действиями.

Марсело Виейра (Марсело)
ФК Олимпиакос (Пирей)
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