«Олимпиакос» хочет расторгнуть контракт с Марселу. Бразилец в сентябре подписал контракт с греческим клубом

24 ноября, 04:42
«Олимпиакос» может расторгнуть контракт с защитником Марселу. Как сообщает FootMercato, в греческом клубе недовольны тем, что 34-летний бразилец не может до конца восстановиться от травмы.
Марселу в этом сезоне не может играть более 30 минут за матч, что вызывает недовольство в «Олимпиакосе». Бразильский защитник присоединился к команде в сентябре, подписав контракт до лета 2023 года.
В этом сезоне Марселу сыграл всего в 5 матчах (121 минута в общей сложности) и не отметился результативными действиями.