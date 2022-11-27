Паулу Барбоза: «Слуцкий может тренировать в Европе»

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Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Леонид Слуцкий является топ-тренером для российского клуба. В середине ноября 51-летний специалист покинул «Рубин».
— Может ли Слуцкий продолжить карьеру в Европе? Мне сложно сказать, — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы. — Но если спросить меня, способен ли он, то я отвечу, что он может тренировать в Европе, он качественный специалист. Но зимний рынок очень специфический и многое будет зависеть от того, где будут вакантные места.
— Могу ли большие российские клубы захотеть Слуцкого после его неудачи с «Рубином»?
— Я считаю, в первой российской лиге не проще, чем в высшей. С другой стороны, у всех тренеров бывают периоды неудач. Здесь надо смотреть в целом, а Слуцкий доказал, что является очень хорошим, квалифицированным специалистом. Слуцкий — тренер для российского топ-клуба.
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