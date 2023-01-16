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Сегодня, 20:33

Первое заседание исполкома УЕФА в 2023 году пройдет 25 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 25 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Повестка заседания будет объявлена на следующей неделе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/16811587
УЕФА
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