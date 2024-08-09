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Сегодня, 07:23

Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера сборной США

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Челси» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить сборную США. По информации Athletic, аргентинский специалист является основным кандидатом на вакантную должность.

Почеттино в конце прошлого сезона покинул «Челси». Ранее он также тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Нынешний спортивный директор федерации футбола США Мэтт Крокер ранее работал с Почеттино в «Саутгемптоне». В то время он руководил академией клуба.

Сборная США осталась без тренера с тех пор, как Грегг Берхальтер был уволен после вылета из Кубка Америки-2024. Он работал с американской командой с декабря 2018 года по декабрь 2022 года, а также с июня 2023 года по июль 2024 года.

Сборная США по футболу
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