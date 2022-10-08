Президент УЕФА Александер Чеферин будет баллотироваться на новый срок

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок, сообщает журналист Мартин Циглер.

О своем решении Чеферин официально объявил на конгрессе организации, который проходил во Франкфурте.

«Президент УЕФА Александер Чеферин воспользовался возможностью, чтобы лично поблагодарить все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов», — сказано в сообщении союза.

54-летний функционер занимает этот пост с 2016 году. Выборы президента УЕФА состоятся в 2023 году.