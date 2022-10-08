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Сегодня, 18:08

Президент УЕФА Александер Чеферин будет баллотироваться на новый срок

Иван Шитик
Корреспондент
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок, сообщает журналист Мартин Циглер.

О своем решении Чеферин официально объявил на конгрессе организации, который проходил во Франкфурте.

«Президент УЕФА Александер Чеферин воспользовался возможностью, чтобы лично поблагодарить все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов», — сказано в сообщении союза.

54-летний функционер занимает этот пост с 2016 году. Выборы президента УЕФА состоятся в 2023 году.

Александер Чеферин
УЕФА
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Президент УЕФА Чиферин будет переизбираться на новый срок