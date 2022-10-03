Президент УЕФА Чиферин будет переизбираться на новый срок

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок.

«Я буду подавать заявку на новый срок», — приводит слова Чеферин ANSA.

54-летний функционер занимает этот пост с 2016 году. Выборы президента УЕФА состоятся в 2023 году.

Ранее УЕФА не допустил сборную России к отборочному этапу чемпионата Европы-2024. Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

После начала спецоперации России на Украине российская национальная команда была отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах.