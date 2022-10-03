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Сегодня, 17:27

Президент УЕФА Чиферин будет переизбираться на новый срок

Иван Шитик
Корреспондент
Александер Чеферин.
Фото AFP

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок.

«Я буду подавать заявку на новый срок», — приводит слова Чеферин ANSA.

54-летний функционер занимает этот пост с 2016 году. Выборы президента УЕФА состоятся в 2023 году.

Ранее УЕФА не допустил сборную России к отборочному этапу чемпионата Европы-2024. Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

После начала спецоперации России на Украине российская национальная команда была отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах.

Александер Чеферин
УЕФА
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