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«Пас из-за границы»

Сегодня, 02:23

Рикельме недоволен современным футболом

Евгений Козинов
Корреспондент
Хуан Роман Рикельме.
Фото AFP
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Экс-полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме признался, что ему не нравится современный футбол.

«Меня не очень устраивает современный футбол... Я не смог бы сейчас играть. Я не знаю, куда бы меня поместили в схеме 4-3-3. Мне повезло, что я родился на 20 лет раньше, когда позиция 10 номера еще существовала», — цитирует ESPN Рикельме.

Рикельме начал профессиональную карьеру в 1997 году в «Бока Хуниорс». Он также выступал за «Барселону» и «Вильярреал» в Испании. На его счету 51 матч и 17 голов в составе сборной Аргентины.

Хуан Роман Рикельме
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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